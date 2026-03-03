Hírlevél
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

Menczer Tamás

Menczer: A Tisza mennyit keres a Magyarország elleni merényleten?

Éles hangvételű bejegyzésben támadta a Tiszához köthető szereplőket a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a pártból egyesek még profitálnak is a Barátság kőolajvezeték körüli válságból.
A Barátság kőolajvezeték leállítása körüli politikai vita újabb fordulatot vett, miután Menczer Tamás a közösségi oldalán név szerint is bírálta Bujdosó Andreát és Kapitány Istvánt. Bejegyzésében azt vetette fel: vajon mennyit keresnek Shell-részvényeiken a kialakult helyzetben, miközben Magyarországot politikai támadás éri?

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Bujdosó Andrea a hétvégén mintegy 5 millió forint nyereséget könyvelhetett el Shell-részvényein (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„5 millió két nap alatt”

Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket, aztán Iránban kitört a háború. Bujdosó Andrea meg a hétvégén ült otthon, számolta a Shell-részvényeit, és ezeken a részvényeken 5 millió forintot keresett két nap alatt.”

A politikus a Barátság-vezeték elzárását és a közel-keleti feszültségek eszkalációját összefüggésbe hozta az energiahordozók árának emelkedésével, és levonta a következtetést: egyesek ebben a helyzetben komoly pénzügyi előnyhöz juthatnak. A bejegyzésben a Tisza Pártot és Volodimir Zelenszkijt is élesen bírálta, úgy fogalmazva, hogy „a Tisza Zelenszkij tettestársa a Barátság-vezeték elzárásában”. Hozzátette: 

Amióta Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket, nőtt Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke

Április 12-én megkapják a büntetésüket!”

A megszólalás újabb jele annak, hogy az energiapolitikai kérdés a kampány egyik központi témájává vált, ahol nemcsak ellátásbiztonságról és árakról, hanem személyes felelősségről és politikai következményekről is szó esik.

