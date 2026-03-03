Menczer: A Tisza mennyit keres a Magyarország elleni merényleten?

A Barátság kőolajvezeték leállítása körüli politikai vita újabb fordulatot vett, miután Menczer Tamás a közösségi oldalán név szerint is bírálta Bujdosó Andreát és Kapitány Istvánt. Bejegyzésében azt vetette fel: vajon mennyit keresnek Shell-részvényeiken a kialakult helyzetben, miközben Magyarországot politikai támadás éri?

Menczer Tamás szerint Bujdosó Andrea a hétvégén mintegy 5 millió forint nyereséget könyvelhetett el Shell-részvényein (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„5 millió két nap alatt”

Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket, aztán Iránban kitört a háború. Bujdosó Andrea meg a hétvégén ült otthon, számolta a Shell-részvényeit, és ezeken a részvényeken 5 millió forintot keresett két nap alatt.”

A politikus a Barátság-vezeték elzárását és a közel-keleti feszültségek eszkalációját összefüggésbe hozta az energiahordozók árának emelkedésével, és levonta a következtetést: egyesek ebben a helyzetben komoly pénzügyi előnyhöz juthatnak. A bejegyzésben a Tisza Pártot és Volodimir Zelenszkijt is élesen bírálta, úgy fogalmazva, hogy „a Tisza Zelenszkij tettestársa a Barátság-vezeték elzárásában”. Hozzátette: