Önkéntes tűzoltókat gázolna el egy hőbörgő tiszás – videó

Felháborító kommentet hagyott az egyik Tisza-fanatikus a Fidesz kommunikációs igazgatójának bejegyzése alatt. Menczer Tamás a pilisvörösvári önkéntes tűzoltókkal készített közös fényképe alatt az ellenzék valószínűleg viccesnek szánt, de mérhetetlenül ízléstelen megnyilvánulásának lehetünk tanúi.
A tiszás szeretetország egyik tagja, név szerint Kovács-Huy Linda úgy fogalmazott: „Már tudom kiket nem kell kikerülni kocsival.” Menczer Tamás döbbenten reagált a különösen érzéketlen megjegyzésre.
Menczer Tamás: A szó, amit keres, a „köszönöm”
Kedves Linda! A helyzet az, hogy ezek az emberek a szabadidejüket és a családi életüket kockáztatják azért, hogy ha te bajba kerülsz, akkor megmentsék az életedet. A szó, amit keresel ezekkel az emberekkel kapcsolatban: a köszönöm. Ne gázold ez az önkéntes tűzoltókat!”
– üzent Menczer Tamás.
