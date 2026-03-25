Menczer Tamás szerint a tiszás Bujdosó Andrea anyagilag érdekelt a rezsicsökkentés eltörlésében

Menczer Tamás a közösségi oldalán arról beszél, hogy a tiszás Bujdosó Andrea az önös anyagi érdekeltsége miatt komoly veszélyt jelentene a rezsicsökkentés rendszerére.
Menczer Tamás: A rezsicsökkentés eltörlésével degeszre keresné magát Bujdosó Andrea
Bujdosó Andreának az első dolga lenne, ez legyen mindenkinek világos, hogy a rezsicsökkentést azt eltörölje”
- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve: ennek az az oka, hogy Bujdosó Andrea a vagyonnyilatkozata alapján jelentős mennyiségű részvénnyel rendelkezik egy nagy nemzetközi energetikai vállalatban.
12 322 darab Shell részvény – benne van a vagyonnyilatkozatában, ott néztem meg”
- fogalmazott Menczer Tamás, majd azzal folytatta, hogy szerinte ez befolyásolja a politikus döntéseit.
Hogyha eltörlik a rezsicsökkentést, akkor az ezer forintos benzint és háromszoros rezsiárat fog mindannyiunknak jelenteni, ő meg a Shell részvényeivel, meg a Kapitány, a másik, Shell részvényes degeszre fogják magukat keresni”
- hangsúlyozta Menczer Tamás, aki szerint épp ezért nagyon fontos, a Fidesz melletti voksolás a választáson.
A tiszások nem téged, hanem Kijevet, Brüsszelt, a Shellt és a saját pénztárcájukat képviselik. Óriási a tét, és ez pont olyan, mint a migráció: egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani”
- mondta Menczer Tamás.