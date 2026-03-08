A tiszás letagadta, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort!

Menczer Tamás ismét rengeteg kérdésre válaszolt a debreceni háborúellenes gyűlés után, többek között egy magát „civil állampolgárnak” tituláló embernek is, akivel heves szócsata alakult ki.
A férfi tagadta, hogy Tisza-párti lenne, de megnyilvánulásából egyértelműen ez sugárzott. Menczer Tamás ennek megfelelően kezelte őt.
Kezdésként az Orbán Viktor miniszterelnököt ért életveszélyes fenyegetésről azt állította, hogy csak a Fidesz propagandájáról van szó.
Azt, hogy a magyar miniszterelnök címét a katonáknak akarja kiadni, hogy a katonák a saját nyelvükön beszéljenek a magyar miniszterelnökkel. Ön szerint ez életveszélyes fenyegetés?”
– kérdezett vissza Menczer Tamás, amire az volt a válasz, hogy ő nem úgy tudja.
Tiszás körökben már megindult a mosdatás, és félrefordítással vádolják a kormánypártot, amit ez a férfi is erőltetett.
A vitára Menczer Tamás tett pontot, mikor kijelentette,
mindenki látja, hogy az ukrán elnök zsarol és fenyeget. A maga által kedvelt ukránbarát Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni, de nem fog sikerülni, mert a magyar emberek látják, hogy mi történik, mindazt, ami történik, és elzavarják az ilyen bábfigurákat, mint Magyar Péter, az olajblokádot erőből letörjük, a zsarolástól meg a fenyegetéstől nem félünk. Magyarország nem fenyegethető, nem zsarolható, a magyar miniszterelnök pedig nem fenyegethető.”