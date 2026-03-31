Menczer Tamás: A nyilvánosságra hozott titkosszolgálati felvétel megcáfolta az álhíreket

Menczer Tamás a közösségi oldalán tette közzé, hogy a nyilvánosságra hozott, szerkesztett titkosszolgálati meghallgatási felvétel kapcsán egy interjúban úgy fogalmazott, nagyon helyesen tette a kormány, hogy nyilvánosságra hozta azt, mert ezzel megcáfolt számos hazugságot és álhírt.

Menczer Tamás szerint a tiszás ügynökbotrányban érintett informatikus titkosszolgálati meghallgatásának a nyilvánosságra hozatala nagyon jó döntés volt. A politikus hangsúlyozza, hogy ezt bizonyítja az a tény, hogy a felvételen szereplő informatikus maga beszélt arról, hogy kapcsolatba került külföldi titkosszolgálati szereplőkkel.

Menczer Tamás szerint a magyar szolgálatok jól végezték a munkájukat



A fideszes politikus azt külön kiemelte, hogy a meghallgatáson szereplő tiszás informatikus maga számolt be arról, hogy kapcsolatba került ukrán szereplőkkel.

Ő maga mondja el, hogy beszervezték, Kijevbe kellett mennie, és különböző műveletekre képezték ki”

- mondta, majd hozzátette, hogy ezek az állítások kulcsfontosságúak a történet megértéséhez.

Az interjúban Menczer Tamás kitért arra is, hogy a titkosszolgálatok feladata a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és elhárítása.

A titkosszolgálatok dolga, hogy megvédjék a magyar nemzeti érdeket a külföldi behatolásokkal szemben”

- hangsúlyozta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója még arra is kitért, hogy a tiszás ukrán titkosszolgálati történetben még több, egymással összefüggő újabb szál is jelen lehet.