Menczer Tamás: Az ukránok újabb vörös vonalakat lépnek át

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-videóban reagált arra a felvételre, amelyen Orbán Viktor telefonon beszél gyermekeivel, miután fenyegetés érte a miniszterelnököt és családját. A politikus szerint különösen megrázó látni, amikor egy apa ilyen helyzetben próbálja megnyugtatni a gyermekeit. Mint mondta, a közéletben a politikusok gyakran kemény küzdelmeket vívnak, miközben a világban háborúk és súlyos konfliktusok zajlanak, de amikor egy családot ér fenyegetés, az mindenkit mélyen érint.

Menczer Tamás szerint az ukránok újabb és újabb vörös vonalakat lépnek át (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás: Újabb vörös vonalakat léptek át

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ukrán fél egyre súlyosabb lépéseket tesz. Felidézte: egy ukrán titkosszolgálati tábornok arról beszélt, hogy létezik egy Karma nevű egység, amelynek feladata az általuk célpontnak tekintett személyek likvidálása; ezek a fenyegetések tehát nem üres kijelentések.

Amikor megnézi az ember a miniszterelnöknek azt a videóját, hogy fölhívja a gyerekeit, és mondja, hogy kedves Sára, Flóra, apa vagyok, az van, hogy most meg vagyunk fenyegetve, és ott próbálja nyugtatni őket, azért az elég szívbe markoló”

– fogalmazott Menczer Tamás.

Hozzátette: a tábornok arról is beszélt, hogy számukra nem jelent problémát információkat szerezni, és Orbán Viktor családjával kapcsolatban is minden szükséges adat a rendelkezésükre áll.