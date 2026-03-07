Menczer Tamás: Van itt egy életveszélyes ukrán fenyegetés, nem érdekli, Gulyás úr?!

Ezúttal Gulyás Márton kérdezte Menczer Tamást Debrecenben, a háborúellenes gyűlés előtt, a kormánypártok kommunikációs igazgatóját. Ő pedig immár nem először, most is a lényegre tapintva válaszolt.

Menczer Tamás

Fotó: MTI

– Elsőként arról szeretném kérdezni, hogy Panyi Szabolcs írta meg azt, hogy Magyarországon az orosz követségen most már hetek óta GRU-ügynökök dolgoznának azon, hogy besegítsenek Orbán Viktornak a választásba. Vizsgálták-e ezt az értesülést, vagy esetleg tudtak-e korábban erről?

– Gulyás úr, van egy életveszélyes fenyegetés a magyar miniszterelnök ellen, nem tudom, tudja-e. Ez nem érdekli? Életveszélyesen megfenyegette az ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és ezzel az egész országot.

– Több kérdéssel is készültem és fogom erről is kérdezni. De először orosz ügynököknek a jelenlétéről szeretnék beszélni.

– Igen, azt látom és hallom és úgy látom, hogy az, hogy életveszélyesen megfenyegették a magyar miniszterelnököt, ez önnél nem ér meg egy első kérdést, ami pedig nem egy hétköznapi dolog, példa nélküli, rendkívüli és elfogadhatatlan. Az, amit ön csinál a kérdésével kapcsolatban az egy

ócska figyelemelterelés arról, hogy Zelenszkij fenyeget és zsarol és egy tiszás bábkormányt akar Magyarország élén.

De ezt mi nem fogjuk hagyni, ahogyan a miniszterelnök elmondta, nem engedünk sem a zsarolásnak, sem a fenyegetésnek, erőből törjük le az ukrán olajblokádot, és nem engedjük, hogy az ukránok embere legyen a miniszterelnök. Az a téma, amit ön említ, az a kérdés.

– A második kérdésemre kérdés nélkül is válaszolt. Válaszoljon az elsőre is.

– Arra is válaszoltam, ez egy ócska figyelemelterelés arról, hogy Zelenszkij zsarol és fenyeget.

A mai háborúellenes gyűlés itt követhető.