Menczer Tamás vitázna Bujdosó Andreával, még virágot is vinne neki

Menczer Tamás felidézte országgyűlési választási ellenfelének, Bujdosó Andreának a szavait, melyben a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője arról számolt be, hogy a kommunikációs igazgató találkozásukkor nem is köszönt neki, így nem gondolja, hogy akarna vele beszélni.

Menczer Tamás vitázna Bujdosó Andreával / Fotó: YouTube/Képernyőkép

Menczer Tamás közölte, hogy ez egy újabb meg nem történt esemény volt, és nem találkozott a frakcióvezető asszonnyal. De amennyiben sor kerül erre, még virágot is visz neki.

Menczer Tamás azt is jelezte, hogy a két politikusnak van egy érvényes vita meghívása a Partizán csatornába, úgyhogy nyugodtan tudnának beszélgetni, hiszen téma van bőven.

Beszélhetnénk például arról, hogy a Tisza, Zelenszkij és az ukránok mellé állt. Önök az olajblokáddal merényletet hajtanak végre Magyarországgal szemben. Ráadásul akkor, amikor Iránban háború van, és az egész világ energiaellátása bizonytalanná vált. Önök végleg le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, aztán jönne az 1000 forintos benzin, meg a háromszoros rezsi”

– sorolta a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás arra is választ várna Bujdosó Andreától, hogy a tulajdonában lévő Shell-részvényeknek köszönhetően mennyi hasznot tudhat magáénak, és mennyit szeretne még keresni a magyar emberek kárára.