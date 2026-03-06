Orbán halott ember – ezt írja nekem a tiszás Varga Zsolt azután, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt – közölte Menczer Tamás Facebook-oldalán pénteken.

Menczer Tamás: Megakadályozzuk, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy tele van az internet, a Facebook azzal, hogy a tiszások Orbán Viktor halálát akarják, halálát kívánják.

Ez felháborító, elfogadhatatlan, erre nincsenek szavak.”

Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni, mindent azért tesz, hogy Magyarországot egy tiszás, ukránbarát bábkormány vezesse. Orbán Anita el is mondta, hogy

a Tisza mindent támogat, amit Ukrajna kér, amit Ukrajna akar, a Tisza nem lesz bot a küllők között.

A politikus hangsúlyozta, azt se felejtsük el, hogy Trumpra rálőttek, Ficóra ötször lőttek rá, csoda, hogy élnek. Charlie Kirköt meggyilkolták és ezek után

Zelenszkij katonák céltáblájává akarja tenni Orbán Viktort.

De nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól, Magyarországot meg fogjuk védeni, és

megakadályozzuk azt, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön”

– zárta bejegyzését Menczer.