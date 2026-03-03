Menczer Tamás: Zelenszkij bevallotta, drága olajat akar Magyarországnak

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára, amelyben az ukrán elnök arra a kérdésre, hogy újraindítja-e a vezetéket, úgy válaszolt:
Erre senkinek sincs szándéka.”
A kormánypárti politikus szerint ez egyben azt is jelenti, hogy Ukrajna Magyarország leválasztását akarja az olcsó orosz kőolajról, és drágább nyugati beszerzés felé terelné az országot.
„Ez merénylet Magyarországgal szemben”
Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij célja az energiapolitikai nyomásgyakorlás, amely szerinte a választások előtti időszakban üzemanyaghiányt és ezerforintos benzinárat idézhetne elő. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték lezárása tudatos döntés, amely mögött politikai szándék húzódik meg. Menczer élesen bírálta a Tisza Párt szerepét is:
Ez merénylet Magyarországgal szemben, és ebben a merényletben Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak.”
A politikus hangsúlyozta: a kormány célja az energiabiztonság és a rezsicsökkentés megvédése, és kijelentette, hogy Magyarország nem enged a politikai indíttatású olajblokádnak. Ezért Orbán Viktor ezért kedden levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.