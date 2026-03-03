Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott

Fontos

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Zelenszkij bevallotta, drága olajat akar Magyarországnak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök kijelentése újabb politikai vihart kavart Magyarország energiaellátása körül. Menczer Tamás szerint immár egyértelművé vált: Kijev nem kívánja újraindítani a Barátság vezetéket.
Menczer TamásTisza PártVálasztás 2026Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékVolodimir Zelenszkij

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára, amelyben az ukrán elnök arra a kérdésre, hogy újraindítja-e a vezetéket, úgy válaszolt: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Zelenszkij már nem is tagadja: nem szándékoznak újraindítani az olajszállítást Magyarország felé (Forrás: AFP)

Erre senkinek sincs szándéka.”

 A kormánypárti politikus szerint ez egyben azt is jelenti, hogy Ukrajna Magyarország leválasztását akarja az olcsó orosz kőolajról, és drágább nyugati beszerzés felé terelné az országot.

Orbán Viktor bekeményít: felszólította Von der Leyent, tegyen a Barátság vezeték újraindításáért

„Ez merénylet Magyarországgal szemben”

Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij célja az energiapolitikai nyomásgyakorlás, amely szerinte a választások előtti időszakban üzemanyaghiányt és ezerforintos benzinárat idézhetne elő. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték lezárása tudatos döntés, amely mögött politikai szándék húzódik meg. Menczer élesen bírálta a Tisza Párt szerepét is:

Ez merénylet Magyarországgal szemben, és ebben a merényletben Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak.

A politikus hangsúlyozta: a kormány célja az energiabiztonság és a rezsicsökkentés megvédése, és kijelentette, hogy Magyarország nem enged a politikai indíttatású olajblokádnak. Ezért Orbán Viktor ezért kedden levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

 

