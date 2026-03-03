Hírlevél
Rendkívüli

Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Menczer Tamás

Zelenszkij tettestársa Magyar Péter a Magyarország elleni merényletben

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közzétett egy videót, melyből kiderült: Volodimir Zelenszkij nyíltan beavatkozna a magyar belpolitikába, és Orbán Viktor leváltását akarja. Menczer Tamás úgy látja, az olajvezeték elzárása is ezt a célt szolgálja, és ebben Magyar Péter nem más, mint az ukrán elnök bábfigurája.
Menczer Tamás, Választás 2026, Orbán Viktor, Zelenszkij, Barátság kőolajvezeték, Magyar Péter

Újabb éles üzenet érkezett a kormányoldalról az ukrán-magyar konfliktus ügyében. Menczer Tamás közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij kijelentésére, ami a következő volt: nem beszél Orbán Viktorral, és szerinte a magyar miniszterelnököt le fogják váltani.

Menczer Tamás
Menczer Tamás éles bírálattal illette Zelenszkijt és Magyar Pétert (Forrás: MTI)

„Rossz a terved, Zelenszkij!”

Menczer szerint a kijelentés egyértelmű: 

Zelenszkij le akarja cserélni Orbán Viktort Magyar Péterre! Ő akarja eldönteni, hogy ki vezesse Magyarországot!”

 A politikus álláspontja szerint az ukrán elnök azért dolgozik, hogy megbuktassa Orbán Viktort, és ennek része a Barátság kőolajvezeték elzárása is. Az olajblokád célja pedig az energiaárak emelése, akár ezerforintos benzin és üzemanyaghiány előidézése Magyarországon. 

Orbán Viktor bekeményít: felszólította Von der Leyent, tegyen a Barátság vezeték újraindításáért

A Magyarország elleni merényletben tettestársa és bábfigurája Magyar Péter”

– mutatott rá, hangsúlyozva: Magyarország energiabiztonságát meg fogják védeni, az olajblokádot letörik, és Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Mint fogalmazott: ő az egyetlen vezető, aki képes megvédeni az országot a jelenlegi nemzetközi veszélyektől.

