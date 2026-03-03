Zelenszkij tettestársa Magyar Péter a Magyarország elleni merényletben

Újabb éles üzenet érkezett a kormányoldalról az ukrán-magyar konfliktus ügyében. Menczer Tamás közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij kijelentésére, ami a következő volt: nem beszél Orbán Viktorral, és szerinte a magyar miniszterelnököt le fogják váltani.
„Rossz a terved, Zelenszkij!”
Menczer szerint a kijelentés egyértelmű:
Zelenszkij le akarja cserélni Orbán Viktort Magyar Péterre! Ő akarja eldönteni, hogy ki vezesse Magyarországot!”
A politikus álláspontja szerint az ukrán elnök azért dolgozik, hogy megbuktassa Orbán Viktort, és ennek része a Barátság kőolajvezeték elzárása is. Az olajblokád célja pedig az energiaárak emelése, akár ezerforintos benzin és üzemanyaghiány előidézése Magyarországon.
A Magyarország elleni merényletben tettestársa és bábfigurája Magyar Péter”
– mutatott rá, hangsúlyozva: Magyarország energiabiztonságát meg fogják védeni, az olajblokádot letörik, és Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Mint fogalmazott: ő az egyetlen vezető, aki képes megvédeni az országot a jelenlegi nemzetközi veszélyektől.