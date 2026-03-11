Menczer Tamás: Felháborító ukrán reakció, a pofátlanságnak nincs határa!

„Az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa!” – reagált közösségi oldalán az ukrán külügyminisztérium azon nyilatkozatára Menczer Tamás, miszerint Czepek Gábor és kollégái „turisztikai céllal” érkeztek Ukrajnába. A kormánypártok kommunikációs igazgatója leszögezte, Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, „és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok!”

Menczer Tamás felháborítónak nevezte az ukrán külügyminisztérium nyilatkozatát (Forrás: Facebook)

Emlékeztetett, Volodomir Zelenszkij politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat, és Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével.

Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs. De a magyar szakértők úton vannak! Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is!

– írta.