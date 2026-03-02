Hírlevél
Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Irán lebombázta Netanjáhú rezidenciáját - sokkoló hírek érkeztek

Menczer Tamás

Menczer: Zelenszkij és Magyar Péter tettestárs a Magyarország elleni merényletben

Ne hazudozz, Peti! Te Zelenszkij haverodtól pontosan tudod, hogy a vezetéknek semmi baja nincs – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás Volodimir Zelenszkij Magyar Péter hazugságai Barátság kőolajvezeték Magyar Péter

Menczer Tamás reagált Magyar Péter azon állítására, miszerint senki nem tudja, hogy pontosan mi a valóság a Barátság-kőolajvezetékkel.

Menczer: Zelenszkij és Magyar Péter tettestárs a Magyarország elleni merényletben
Menczer: Zelenszkij és Magyar Péter tettestárs a Magyarország elleni merényletben Fotó: Fotó / Mediaworks 

A kommunikációs igazgató már korábban is utalt rá, hogy Magyar Péternek pontosan tisztában kellett lennie, hogy mi történt a Barátság kőolajvezeték körül, hiszen legutóbb Münchenben tájékoztatták egymást Zelenszkij ukrán elnökkel.

Menczer Tamás arra is figyelmeztet, 

Az iráni háború miatt a világ olajellátása egyre nehezebb és drágább. Ti meg ilyen kritikus helyzetben elzárjátok a Barátság-vezetéket.”

 Melynek műholdfelvételekkel bizonyíthatóan nincs semmi baja.

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Ezért egyértelmű, hogy Magyar Péter Magyarországgal szemben foglalt állást, mivel Kijev és Brüsszel is egy ukránbarát Tisza-kormányt akar az ország élén látni.

A kormány feladat ennek megfelelően az energiabiztonság, és a rezsicsökkentés védelme, valamint a szükséges ellenlépések megtétele.

 

