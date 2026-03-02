Menczer: Zelenszkij és Magyar Péter tettestárs a Magyarország elleni merényletben

Menczer Tamás reagált Magyar Péter azon állítására, miszerint senki nem tudja, hogy pontosan mi a valóság a Barátság-kőolajvezetékkel.
A kommunikációs igazgató már korábban is utalt rá, hogy Magyar Péternek pontosan tisztában kellett lennie, hogy mi történt a Barátság kőolajvezeték körül, hiszen legutóbb Münchenben tájékoztatták egymást Zelenszkij ukrán elnökkel.
Menczer Tamás arra is figyelmeztet,
Az iráni háború miatt a világ olajellátása egyre nehezebb és drágább. Ti meg ilyen kritikus helyzetben elzárjátok a Barátság-vezetéket.”
Melynek műholdfelvételekkel bizonyíthatóan nincs semmi baja.
Ezért egyértelmű, hogy Magyar Péter Magyarországgal szemben foglalt állást, mivel Kijev és Brüsszel is egy ukránbarát Tisza-kormányt akar az ország élén látni.
A kormány feladat ennek megfelelően az energiabiztonság, és a rezsicsökkentés védelme, valamint a szükséges ellenlépések megtétele.