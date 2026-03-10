Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

merénylet

Ez durva: már a 24.hu szerint is valós veszély egy Orbán Viktor elleni merénylet

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Zelenszkij által megfogalmazott fenyegetések súlyos következményekkel járhatnak – erről beszélt a 24.hu podcastműsorában Pető Péter főszerkesztő. Szerinte az ilyen kijelentések akár egy Orbán Viktor elleni merénylethez is erkölcsi felhatalmazást adhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
merényletVálasztás 2026Orbán ViktorZelenszkijveszély

A 24.hu Háromharmad című podcastjában arról beszélgettek, hogy milyen következményei lehetnek Volodimir Zelenszkij kijelentéseinek, amelyek a magyar miniszterelnököt is érintették. Pető Péter, a portál főszerkesztője szerint az ilyen mondatok veszélyes légkört teremthetnek, amelyben akár erőszakos cselekmények, merényletek is bekövetkezhetnek.

merénylet
Pető Péter szerint Zelenszkij fenyegetése megágyazhat egy Orbán Viktor elleni merényletnek (Forrás: képernyőkép)

Nem szervezett akciótól, hanem magányos elkövetőktől tartanak

A beszélgetésben elhangzott: nem feltétlenül szervezett merényletek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem az úgynevezett „magányos elkövetők”. Pető Péter úgy fogalmazott, hogy az ilyen kijelentések olyan hangulatot teremthetnek, amelyben egyes emberek saját elhatározásból lépnek erőszakos útra.

Pontosan ezek a hangulatok, illetve az ilyen típusú mondatok azok, amelyekből… a politikai erőszak elszabadulása az elmúlt években létező jelenség. (…) Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak”

 – mondta a podcastban. A beszélgetésben példaként említették az elmúlt évek több erőszakos politikai támadását is, köztük Donald Trump meglövését vagy Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletet.

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

Fokozódó feszültség a magyar–ukrán viszonyban

A vita hátterében Zelenszkij egy korábbi kijelentése áll, amelyben arról beszélt: ha valaki blokkolja az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat, akkor akár az ukrán katonáknak is megadhatják az illető címét, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”. Orbán Viktor erre reagálva azt mondta: 

A fenyegetés nemcsak neki szól, hanem minden magyarnak. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarországot sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.

Közben ukrán sajtóban is megjelentek olyan vélemények, amelyek szerint a magyarországi választási kampány során további hasonló esetek történhetnek. Egy ukrán lap például azt írta: nem lepődnének meg azon sem, ha merényletkísérlet történne Orbán Viktor ellen a kampány végéig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!