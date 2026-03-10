Ez durva: már a 24.hu szerint is valós veszély egy Orbán Viktor elleni merénylet

A 24.hu Háromharmad című podcastjában arról beszélgettek, hogy milyen következményei lehetnek Volodimir Zelenszkij kijelentéseinek, amelyek a magyar miniszterelnököt is érintették. Pető Péter, a portál főszerkesztője szerint az ilyen mondatok veszélyes légkört teremthetnek, amelyben akár erőszakos cselekmények, merényletek is bekövetkezhetnek.

Pető Péter szerint Zelenszkij fenyegetése megágyazhat egy Orbán Viktor elleni merényletnek (Forrás: képernyőkép)

Nem szervezett akciótól, hanem magányos elkövetőktől tartanak

A beszélgetésben elhangzott: nem feltétlenül szervezett merényletek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem az úgynevezett „magányos elkövetők”. Pető Péter úgy fogalmazott, hogy az ilyen kijelentések olyan hangulatot teremthetnek, amelyben egyes emberek saját elhatározásból lépnek erőszakos útra.

Pontosan ezek a hangulatok, illetve az ilyen típusú mondatok azok, amelyekből… a politikai erőszak elszabadulása az elmúlt években létező jelenség. (…) Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak”

– mondta a podcastban. A beszélgetésben példaként említették az elmúlt évek több erőszakos politikai támadását is, köztük Donald Trump meglövését vagy Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletet.