Ez durva: már a 24.hu szerint is valós veszély egy Orbán Viktor elleni merénylet

A 24.hu Háromharmad című podcastjában arról beszélgettek, hogy milyen következményei lehetnek Volodimir Zelenszkij kijelentéseinek, amelyek a magyar miniszterelnököt is érintették. Pető Péter, a portál főszerkesztője szerint az ilyen mondatok veszélyes légkört teremthetnek, amelyben akár erőszakos cselekmények, merényletek is bekövetkezhetnek.
Nem szervezett akciótól, hanem magányos elkövetőktől tartanak
A beszélgetésben elhangzott: nem feltétlenül szervezett merényletek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem az úgynevezett „magányos elkövetők”. Pető Péter úgy fogalmazott, hogy az ilyen kijelentések olyan hangulatot teremthetnek, amelyben egyes emberek saját elhatározásból lépnek erőszakos útra.
Pontosan ezek a hangulatok, illetve az ilyen típusú mondatok azok, amelyekből… a politikai erőszak elszabadulása az elmúlt években létező jelenség. (…) Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak”
– mondta a podcastban. A beszélgetésben példaként említették az elmúlt évek több erőszakos politikai támadását is, köztük Donald Trump meglövését vagy Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletet.
Fokozódó feszültség a magyar–ukrán viszonyban
A vita hátterében Zelenszkij egy korábbi kijelentése áll, amelyben arról beszélt: ha valaki blokkolja az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat, akkor akár az ukrán katonáknak is megadhatják az illető címét, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”. Orbán Viktor erre reagálva azt mondta:
A fenyegetés nemcsak neki szól, hanem minden magyarnak. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarországot sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.
Közben ukrán sajtóban is megjelentek olyan vélemények, amelyek szerint a magyarországi választási kampány során további hasonló esetek történhetnek. Egy ukrán lap például azt írta: nem lepődnének meg azon sem, ha merényletkísérlet történne Orbán Viktor ellen a kampány végéig.