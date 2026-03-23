Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Hankó Balázs

Hankó Balázs: Felkészültek az MI oktatására a szakképző intézmények

Márciusra valamennyi szakképző intézmény felkészült a mesterséges intelligencia (MI) oktatására - közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Egyúttal felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia oktatási és munkaerőpiaci előnyeire.
Hankó Balázs azt mondta: ahogy a "kérdezd a minisztert" fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása; az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a szakképző intézmények felkészültek a mesterséges intelligencia oktatására (a képen Áder Jánossal egyeztet) (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését

A miniszter elmondta, hogy képzés során a tanulók elsajátítják az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák az MI-technológiát.

A program a jövőben mikrotanúsítványt is biztosít, ez kézzelfogható előnyt jelent majd a fiataloknak a munkaerőpiacon.

Meggyőződésünk, hogy a versenyképes tudás ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia ismerete nélkül."

– jegyezte meg a miniszter.

És a magyar szakképzés már most Európa harmadik legjobb szakképzése, és ezzel a lépéssel arra törekednek, hogy Európa legjobbja legyen.

 

