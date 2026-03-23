Hankó Balázs: Felkészültek az MI oktatására a szakképző intézmények

Hankó Balázs azt mondta: ahogy a "kérdezd a minisztert" fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása; az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek.
A diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését
A miniszter elmondta, hogy képzés során a tanulók elsajátítják az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák az MI-technológiát.
A program a jövőben mikrotanúsítványt is biztosít, ez kézzelfogható előnyt jelent majd a fiataloknak a munkaerőpiacon.
Meggyőződésünk, hogy a versenyképes tudás ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia ismerete nélkül."
– jegyezte meg a miniszter.
És a magyar szakképzés már most Európa harmadik legjobb szakképzése, és ezzel a lépéssel arra törekednek, hogy Európa legjobbja legyen.