Hankó Balázs: Felkészültek az MI oktatására a szakképző intézmények

Hankó Balázs azt mondta: ahogy a "kérdezd a minisztert" fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása; az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a szakképző intézmények felkészültek a mesterséges intelligencia oktatására (a képen Áder Jánossal egyeztet) (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését

A miniszter elmondta, hogy képzés során a tanulók elsajátítják az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák az MI-technológiát.

A program a jövőben mikrotanúsítványt is biztosít, ez kézzelfogható előnyt jelent majd a fiataloknak a munkaerőpiacon.

Meggyőződésünk, hogy a versenyképes tudás ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia ismerete nélkül."

– jegyezte meg a miniszter.