Mesterséges intelligenciával próbálták megizzasztani Lázár Jánost

Ezúttal Albertirsára érkezett Lázár János, ahol Feldman Lászlóval, Pest vármegye 13. választókerületének fideszes jelöltjével tartott fórumot – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A miniszter a jelölt bemutatása után elmondta beszédét, amely után számos kérdést kapott és több érzékeny téma kapcsán is választ kellett adnia a választók felvetéseire.
Egy pilisi hölgy például abban kérte ki a tárcavezető tanácsát, hogyan kell kezelni Magyar Péter híveitől azt a féktelen gyűlöletet, amit a kormánypárti szimpatizánsok kapnak. Lázár János személyes tapasztalatból úgy válaszolt, türelemmel. Felhívta a figyelmet arra, a digitális térben csak azért gyalázkodnak sokan, mert anonim módon tudják tenni. Amint mindenkinek fel kéne fedni a valós személyét, véget érne az egész gyűlölködés.
A fórumon lehetőséget kapott kérdezni egy védőnő is. Elmondása szerint méltatlanul kevés fizetésemelést kapott: a szakmában mindenki 8, esetleg 10 százalékos emelést kapott. Lázár János felhívta a figyelmet arra, Magyarországon a legtöbb európai állammal ellentétben van házi gyermekorvosi szolgálat. Szerinte ez azért fontos, mert a védőnők rengeteg gyermeket és családot mentettek meg Magyarországon.
A fizetésemelésükkel kapcsolatban rámutatott:
azt az arányt kell jól belőni, ami az orvosi fizetésekhez képest adható.”
Egy fiatal, hogy „oldja a hangulatot”, megkérdezte a mesterséges intelligenciát, milyen kérdéseket tenne fel Lázár Jánosnak, ha lehetősége lenne rá? A miniszternek végül kiválasztott néhány kérdést a felsoroltak közül, többek között például hogy
- mi a kormány terve az infláció tartós csökkentésére, és ebben milyen szerepe van a külső gazdasági környezetnek;
- mi az a kérdés, amiről szerinte méltatlanul kevés szó esik;
- és hogy a jövőben fog-e javulni Magyarország és az EU kapcsolata?
Lázár János emlékeztetett, az infláció 2023-ban és 2024-ben nagyon sok embert nehéz helyzetbe hozott. Különösen az élelmiszerek ára emelkedett jelentősen, amit a kormánynak időközben sikerült mérsékelni. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a világpolitikai folyamatok következtében egész Európában tartósan magasabb inflációval kell számolni.
Az uniós politikáról szólva pedig azt mondta, az irány világos: Magyarországnak az Európai Unióban van a helye, ugyanakkor a nemzetközi konfliktusokból ki kell maradnia. Úgy látja, hogy az Egyesült Államok mára visszaszerezte vezető szerepét a világpolitikában, miközben Európa jelentősen meggyengült. Szerinte Orbán Viktor ezért azon dolgozik, miként lehet Magyarországot úgy pozícionálni a változó geopolitikai térben, hogy az ország sikeresen átvészelje a következő évtizedeket – szerinte ez valójában történelmi léptékű kérdés.
Arra a kérdésre pedig, hogy miről beszélne szívesen többet, de kevés szó esik róla, azt válaszolta: arról, hogy mi várhat ránk 10–20 év múlva. Ezért is bír különös jelentőséggel az áprilisi választás. Elmondása szerint attól tart, hogy a jelenlegi folyamatok miatt ma már sok szülő és nagyszülő nem lehet biztos abban, hogy gyermekeik és unokáik jobb életet élhetnek majd, mint ők vagy az elődeik.
Ma sok szülő és nagyszülő abban a félelemben él, hogy a következő generációk veszélybe kerülhetnek. Különösen azok érzik ezt erősen, akik még személyes emlékeket őriznek arról, mit jelent a háború.
Ezért most nem a változásnak van itt az ideje, hanem a biztonságnak”
– mutatott rá.