Mesterséges intelligenciával próbálták megizzasztani Lázár Jánost

Ezúttal Albertirsára érkezett Lázár János, ahol Feldman Lászlóval, Pest vármegye 13. választókerületének fideszes jelöltjével tartott fórumot – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Feldman László és Lázár János Albertirsán Fotó: Youtube képernyőkép

A miniszter a jelölt bemutatása után elmondta beszédét, amely után számos kérdést kapott és több érzékeny téma kapcsán is választ kellett adnia a választók felvetéseire.

Egy pilisi hölgy például abban kérte ki a tárcavezető tanácsát, hogyan kell kezelni Magyar Péter híveitől azt a féktelen gyűlöletet, amit a kormánypárti szimpatizánsok kapnak. Lázár János személyes tapasztalatból úgy válaszolt, türelemmel. Felhívta a figyelmet arra, a digitális térben csak azért gyalázkodnak sokan, mert anonim módon tudják tenni. Amint mindenkinek fel kéne fedni a valós személyét, véget érne az egész gyűlölködés.

A fórumon lehetőséget kapott kérdezni egy védőnő is. Elmondása szerint méltatlanul kevés fizetésemelést kapott: a szakmában mindenki 8, esetleg 10 százalékos emelést kapott. Lázár János felhívta a figyelmet arra, Magyarországon a legtöbb európai állammal ellentétben van házi gyermekorvosi szolgálat. Szerinte ez azért fontos, mert a védőnők rengeteg gyermeket és családot mentettek meg Magyarországon.

A fizetésemelésükkel kapcsolatban rámutatott:

azt az arányt kell jól belőni, ami az orvosi fizetésekhez képest adható.”

Egy fiatal, hogy „oldja a hangulatot”, megkérdezte a mesterséges intelligenciát, milyen kérdéseket tenne fel Lázár Jánosnak, ha lehetősége lenne rá? A miniszternek végül kiválasztott néhány kérdést a felsoroltak közül, többek között például hogy

mi a kormány terve az infláció tartós csökkentésére, és ebben milyen szerepe van a külső gazdasági környezetnek;

mi az a kérdés, amiről szerinte méltatlanul kevés szó esik;

és hogy a jövőben fog-e javulni Magyarország és az EU kapcsolata?

Lázár János emlékeztetett, az infláció 2023-ban és 2024-ben nagyon sok embert nehéz helyzetbe hozott. Különösen az élelmiszerek ára emelkedett jelentősen, amit a kormánynak időközben sikerült mérsékelni. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a világpolitikai folyamatok következtében egész Európában tartósan magasabb inflációval kell számolni.