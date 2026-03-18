Mészáros Lajos Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának harmadik, dunaújvárosi állomásán azt mondta: most azon dolgozik, hogy a közeli jövőben egy olyan befektetőt találjanak, aki „méltón viszi tovább ezt a nagy múltú ipari komplexumot.”
Hozzátette, az semmiképpen nem opció, hogy az ország közepén, autópályák ölelésében kikötővel, vasúti kapcsolattal, közműhálózattal, erőművel ne tudják hasznosítani acélgyártásra, acélfeldolgozásra és egyéb ipari tevékenységekre a Dunaferrt.
Mészáros Lajos kiemelte: tőkeerős befektetőkkel munkahelyek ezrei fognak létrejönni, a város iparűzési adóbevétele pedig többszörösére fog nőni.
Egy dologhoz ragaszkodom, hogy az a fajta egészségkárosító környezetszennyezés, ami jellemezte a korábbi működést, nem jöhet vissza, erre garancia a kormány, Szijjártó Péter és Lázár János miniszter uraktól erre konkrét ígéretet kaptam.”
A képviselő az elmúlt négy évvel kapcsolatban megemlítette, hogy új iskolát építettek Kulcson, új óvodákat és bölcsődéket hoztak létre a térség minden településén, és kiemelten kezelték az egészségügyet, hiszen MR-készüléket kapott a kórház, új mammográfot és multifunkciós röntgenkészüléket szereztek be.
Akármit is hazudnak az ellenfeleink, azt ne gondolja senki, hogy egy olyan kórházat bezárna a kormány, ahová ennyi fejlesztést hozott. Amíg mi vezetjük az országot, garantálom, hogy a dunaújvárosi kórház nemcsak megmarad, de fejlődni és korszerűsödni fog”
– jelentette ki a képviselő.
Mészáros Lajos közölte, hogy kedden indították el egy új, négymilliárdos tudásközpont létrehozását Dunaújvárosban, a következő hetekben pedig elindul a bevezető utak felújítása Dunaújvárosban és Perkátán, Rácalmás és Kulcs között hamarosan befejeződik az új kerékpárút építése, Besnyőn bővül az óvoda, Beloiannisz most nyert támogatást új bölcsőde megépítésére. Adonyban és Rácalmáson a településen áthaladó főút teljes felújítása két napja megkezdődött, a több milliárdos iváncsai belterületi útfejlesztési csomag kivitelezési szerződésének aláírása a napokban megtörténik, miközben a nagyvenyimi, pusztaszabolcsi és ercsi útfejlesztések támogatói szerződéseit is aláírták – sorolta a térség fejlesztéseit.
Molnár Krisztián Fejér vármegyei elnök arról beszélt, hogy „a választókerület 2022-ben az ország legnagyobb győzelmét aratta”, ugyanis 2018-ban több mint nyolcezer szavazattal maradtak alul az akkori ellenzékkel szemben, ehhez képest négy évvel később 1053 szavazattal győztek, ami megalapozta az újabb kétharmados győzelmet.
Most is hasonló csatát szeretnénk megnyerni immáron tíz vidéki településsel és egyre erősödő dunaújvárosi városi támogatással a hátunk mögött”
– fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy
nem volt még ekkora tétje egy választásnak sem, pedig nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk.”
A Fidesz jelenti a békét és a biztonságot, de velük szemben van egy erős párt, amely „a háború pártján áll, Brüsszel és Ukrajna bábkormánya szeretne lenni” – mutatott rá, hozzátéve: ezt nem fogják hagyni.
Süli János, Paks fideszes országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje, a Dunaújvárosi Egyetem kuratóriumának elnöke közölte, hogy az egyetemen a modellváltás óta a diáklétszám duplájára nőtt, jelenleg 4000 hallgatójuk van, továbbá az oktatói és az egyetemet kiszolgáló szakszemélyzet fizetése folyamatosan nőtt. Úgy vélte, a fenntartóváltás jó lépés volt, „Brüsszelnek ebben sem volt igaza.”
A képviselő beszélt a Paksi Atomerőműről is, ahol
az a törekvés, hogy olcsó villanyt kapjon, a lakosság és az ipar, amely így versenyképes lesz, és ez versenyképes béreket is hoz a fiataloknak.”
Paks II-vel kapcsolatban megjegyezte: 2022 augusztusára minden engedély megvolt, a háborút követő szankciós intézkedések miatt 2026. február 5-én az első betonöntéssel hivatalosan is elkezdődött az erőmű építése. Reményét fejezte ki, hogy mielőbb béke lesz, mert akkor nem lesz szankciós intézkedés, ami egy ilyen hatalmas építkezés előrehaladásánál kulcskérdés.