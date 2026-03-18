Mészáros Lajos Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának harmadik, dunaújvárosi állomásán azt mondta: most azon dolgozik, hogy a közeli jövőben egy olyan befektetőt találjanak, aki „méltón viszi tovább ezt a nagy múltú ipari komplexumot.”

Mészáros Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának dunaújvárosi állomásán, a Dózsa György téren 2026. március 18-án

Hozzátette, az semmiképpen nem opció, hogy az ország közepén, autópályák ölelésében kikötővel, vasúti kapcsolattal, közműhálózattal, erőművel ne tudják hasznosítani acélgyártásra, acélfeldolgozásra és egyéb ipari tevékenységekre a Dunaferrt.

Mészáros Lajos kiemelte: tőkeerős befektetőkkel munkahelyek ezrei fognak létrejönni, a város iparűzési adóbevétele pedig többszörösére fog nőni.

Egy dologhoz ragaszkodom, hogy az a fajta egészségkárosító környezetszennyezés, ami jellemezte a korábbi működést, nem jöhet vissza, erre garancia a kormány, Szijjártó Péter és Lázár János miniszter uraktól erre konkrét ígéretet kaptam.”

A képviselő az elmúlt négy évvel kapcsolatban megemlítette, hogy új iskolát építettek Kulcson, új óvodákat és bölcsődéket hoztak létre a térség minden településén, és kiemelten kezelték az egészségügyet, hiszen MR-készüléket kapott a kórház, új mammográfot és multifunkciós röntgenkészüléket szereztek be.

Akármit is hazudnak az ellenfeleink, azt ne gondolja senki, hogy egy olyan kórházat bezárna a kormány, ahová ennyi fejlesztést hozott. Amíg mi vezetjük az országot, garantálom, hogy a dunaújvárosi kórház nemcsak megmarad, de fejlődni és korszerűsödni fog”

– jelentette ki a képviselő.

Mészáros Lajos közölte, hogy kedden indították el egy új, négymilliárdos tudásközpont létrehozását Dunaújvárosban, a következő hetekben pedig elindul a bevezető utak felújítása Dunaújvárosban és Perkátán, Rácalmás és Kulcs között hamarosan befejeződik az új kerékpárút építése, Besnyőn bővül az óvoda, Beloiannisz most nyert támogatást új bölcsőde megépítésére. Adonyban és Rácalmáson a településen áthaladó főút teljes felújítása két napja megkezdődött, a több milliárdos iváncsai belterületi útfejlesztési csomag kivitelezési szerződésének aláírása a napokban megtörténik, miközben a nagyvenyimi, pusztaszabolcsi és ercsi útfejlesztések támogatói szerződéseit is aláírták – sorolta a térség fejlesztéseit.