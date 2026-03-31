migrációs paktum

Zsigmond Barna Pál: A választások tétje, hogy életbe lép-e a migrációs paktum

Az áprilisi választásoknak az is tétje, hogy életbe lép-e a migránskvóták és migránstáborok világa – mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az illegális bevándorlásról tartott keddi sajtótájékoztatón. Zsigmond Barna Pál erről a migrációs paktum brüsszeli erőltetéséről és annak veszélyeiről is beszélt.
Világosan ki kell mondani, hogy ha április 12-én nem a Fidesz nyer, akkor április 13-án életbe léphet a migránskvóták és migránstáborok világa – fogalmazott Zsigmond Barna Pál a kedden tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a kormány következetesen elutasítja a migrációs paktumot.

migrációs paktum
A választások tétje, hogy életbe lép-e a migrációs paktum Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint (Fotó: Fazekas Krisztina)

Bár tagállami szinten vannak változások a migrációs politikákban, Brüsszel továbbra sem tudja kezelni a kérdést, és nincs cselekvési terve az iráni háború miatt fenyegető újabb migrációs hullám feltartóztatására.

A migráció politikai fegyverré vált Európában a baloldal kezében."

– fogalmazott leplezetlenül a krízishelyzet hátteréről az államtitkár.

A migrációs paktum magával hozza a bűnözést

Zsigmond Barna Pál példaként elmondta, hogy Spanyolországban ötszázezer illegális bevándorlónak adtak tartózkodási engedélyt, ami szavazati jogot is jelenthet. Mindezt annak ellenére tették, hogy Spanyolországban a bűncselekményekért őrizetbe vettek több mint fele bevándorló.

A budapesti sajtótájékoztatón a migráns paktum veszélyeire hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál és Bakondi György (Fotó: Fazekas Krisztina)

Az államtitkár kifejtette, hogy Iránból és Törökországból egyre többen indulnak el Európa felé, akik pedig már itt vannak, azok egyre magabiztosabbak, és egyre több erőszakos bűncselekményt követnek el az európai polgárok és európai tárgyi célpontok ellen.

Brüsszel pedig már 2015-ben sem volt képes megállítani a migrációs hullámot, és most sem alakít ki stratégiát, csak az elhibázott migrációs paktumot erőlteti,

amely nem ad választ a migrációs nyomásra, sőt, „migránsmágnesként" működik” – fűzte hozzá. Brüsszel kettős mércét alkalmaz, mert míg Magyarországra példátlan bírságot szabtak ki az - egyébként az EU határait is védő - déli határkerítés megépítése miatt, a lengyel vagy a lett-belarusz határon épült kerítést üdvözölte az unió vezetése.

A magyar kormány mindig a migrációs paktum ellen szólalt fel, és nem fogja végrehajtani az abban foglaltakat, mert a magyar modell működik, és ezt nem is fogja feladni a kormány – mondta Zsigmond Barna Pál.

 

