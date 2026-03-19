Elképesztő siker Orbán Viktor országjárása – tömegek várják a miniszterelnök beszédét

Orbán Viktor Dunaújvárosban is folytatta amit elkezdett
A miniszterelnök Dunaújvárosban arról beszélt, hogy csütörtökön Brüsszelben EU-csúcs lesz.
Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egy havi keresetüket. Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni!”
A fiatalokhoz szólva Orbán Viktor kifejtette, hogy hasznos dolog külföldre menni, és ott tanulni és dolgozni, de kell egy hátország, ahova haza lehet jönni.
A kormányfő ezután rámutatott, hogy a magyar kormány a munkásokra az ország legnagyobb felhajtóerejeként tekint. 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, most 4,7 millió. Orbán Viktor remélte, a következő ciklus végére meglesz az 5 millió munkás.
Orbán Viktor rengeteg embert vonzott Dunaújvárosban, eközben Magyar Péterre Pakson alig kíváncsiak.
Egert is meghódította Orbán Viktor
Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort az országjárása egri állomásán, kedden a Dobó István téren.
A kormányfő beszédében felidézte, hogy a Tiszánál bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására. Orbán Viktor kifejtette, a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni azt a pénzt, amit a kormány az elmúlt évek során adók formájában elvett tőlük, és a magyar embereknek adott.
A miniszterelnök kiemelte: a kormány intézkedései – köztük a 13. havi nyugdíj, a családtámogatások és az anyák adómentessége – annak köszönhetők, hogy Magyarország kimaradt a háborúból. Azt is elmondta, az elmúlt években a kormány jelentős forrásokat vont el a nemzetközi cégektől, és azokat a magyar családokhoz juttatta vissza.
Ezért elképzelhető, bosszút forralnak a nemzetközi cégek. Azt mondták Brüsszelből a magyar kormánynak, szavazzanak Ukrajna érdekeiért, és akkor majd másfél hónap múlva újra indítják az ukránok a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor elmondta: nem hisznek a meséknek.
A beszéd végén a miniszterelnök támogatást kért a választóktól, jelezve: készen állnak folytatni a megkezdett politikát, és megvédeni Magyarország érdekeit a következő ciklusban is.
Ugyanezen a napon Magyar Péter egy érdektelenségbe fulladt gyűlést tartott Nagykőrösön.
Kaposváron kezdődött a hét és az országjárás a miniszterelnöknek
A Békemenet után Kaposváron indította el országjárását a miniszterelnök. Orbán Viktor arról beszélt: Magyarország csak akkor tudja megőrizni eredményeit, ha kimarad a háborúból, és nem engedi, hogy Brüsszel, Ukrajna vagy a nemzetközi nagytőke „kizsebelje” a magyar embereket.
Orbán Viktort hatalmas tömeg várta. Beszédében a gazdasági eredményekről, a nemzetközi nyomásról és a következő évek legfontosabb feladatairól beszélt, hangsúlyozva, hogy Magyarország egy veszélyekkel teli korszakba lépett.
Orbán Viktor kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben Kaposváron 52 jelentős beruházás valósult meg, összesen több mint 200 milliárd forint értékben.
A kormányfő szerint Magyarország jelentős nemzetközi nyomás alatt áll, többek között Brüsszelből és Ukrajnából: azt várják el, hogy Magyarország mondjon le az olcsó energiáról, támogassa a háborús erőfeszítéseket, valamint engedjen az Európai Unió migrációs politikájának. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem fogja végrehajtani az európai migrációs paktumot, amely több száz migráns befogadására és menekülttáborok létrehozására kötelezné Magyarországot.
Természetesen ezen a napon is többen gyűltek össze a kormánypárt rendezvényén, mint az ellenzékén.