Elképesztő siker Orbán Viktor országjárása – tömegek várják a miniszterelnök beszédét

A kormányfő beszédében felidézte, hogy a Tiszánál bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására. Orbán Viktor kifejtette, a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni azt a pénzt, amit a kormány az elmúlt évek során adók formájában elvett tőlük, és a magyar embereknek adott.

A miniszterelnök kiemelte: a kormány intézkedései – köztük a 13. havi nyugdíj, a családtámogatások és az anyák adómentessége – annak köszönhetők, hogy Magyarország kimaradt a háborúból. Azt is elmondta, az elmúlt években a kormány jelentős forrásokat vont el a nemzetközi cégektől, és azokat a magyar családokhoz juttatta vissza.

Ezért elképzelhető, bosszút forralnak a nemzetközi cégek. Azt mondták Brüsszelből a magyar kormánynak, szavazzanak Ukrajna érdekeiért, és akkor majd másfél hónap múlva újra indítják az ukránok a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor elmondta: nem hisznek a meséknek.

A beszéd végén a miniszterelnök támogatást kért a választóktól, jelezve: készen állnak folytatni a megkezdett politikát, és megvédeni Magyarország érdekeit a következő ciklusban is.