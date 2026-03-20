Összefoglalta a nap legfontosabb eseményeit a magyar miniszterelnök

Megharcoltuk, amit megkövetelt a haza, irány Szentendre – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a repülőgépen számolt be a legújabb fejleményekről.

Szentendrén vesz részt a választási gyűlésen a magyar miniszterelnök

A repülőn foglalta össze a nap teendőit a miniszterelnök

Az első meccset megnyertem, a másodikat a választópolgároknak kell megnyerni 12-én. Mert hogyha ukránbarát kormányt választanak, akkor örökre elvész az olcsó orosz energia, soha többé nem fogják megindítani a Barátság kőolajvezetéket. Ha a nemzeti kormány marad, végigvisszük ezt a csatát, Magyarországon marad a rezsicsökkentés, és nem engedjük, hogy az árak elszabaduljanak.

Ma a miniszterelnökre még vár az Energiabiztonsági Tanács, mert ameddig Brüsszelben volt, a világon radikálisan megváltozott a helyzet azzal, hogy kilőtték a katari gáztermelés tekintélyes részét, és 4-5 évbe telik, míg azt helyreállítják.

Teljesen új helyzet van a világpiacon. Az Energiabiztonsági tárgyaláson a fő téma a megfelelő stratégia lesz a kialakult helyzetben. Aztán következik a Gazdasági Főtanács, mindezek pénzügyi következményeit nézik át. Ezek után irány Szentendre, ahol választási gyűlést tartanak, majd lezárja a napot a kampánystáb. Így néz ki a mai nap

– fűzte hozzá a miniszterelnök.

Az uniós csúcstalálkozó után sem lassít a Fidesz kampánya. Orbán Viktor ma este Szentendrén folytatja országjárását. A város főterén elképesztően nagy tömeg gyűlt össze, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel.