Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Összefoglalta a nap legfontosabb eseményeit a magyar miniszterelnök

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez vár ma a Orbán Viktorra. A magyar miniszterelnök úton hazafelé, a repülőn számolt be a legfontosabb teendőkről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelKatarFacebook

 

Megharcoltuk, amit megkövetelt a haza, irány Szentendre – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a repülőgépen számolt be a legújabb fejleményekről.

miniszterelnök
Szentendrén vesz részt a választási gyűlésen a magyar miniszterelnök
Fotó: Illusztráció/MTI  

Az első meccset megnyertem, a másodikat a választópolgároknak kell megnyerni 12-én. Mert hogyha ukránbarát kormányt választanak, akkor örökre elvész az olcsó orosz energia, soha többé nem fogják megindítani a Barátság kőolajvezetéket. Ha a nemzeti kormány marad, végigvisszük ezt a csatát, Magyarországon marad a rezsicsökkentés, és nem engedjük, hogy az árak elszabaduljanak. 

Ma a miniszterelnökre még vár az Energiabiztonsági Tanács, mert ameddig Brüsszelben volt, a világon radikálisan megváltozott a helyzet azzal, hogy kilőtték a katari gáztermelés tekintélyes részét, és 4-5 évbe telik, míg azt helyreállítják. 

Teljesen új helyzet van a világpiacon. Az Energiabiztonsági tárgyaláson a fő téma a megfelelő stratégia lesz a kialakult helyzetben. Aztán következik a Gazdasági Főtanács, mindezek pénzügyi következményeit nézik át. Ezek után irány Szentendre, ahol választási gyűlést tartanak, majd lezárja a napot a kampánystáb. Így néz ki a mai nap 

– fűzte hozzá a miniszterelnök. 

Orbán Viktor az uniós csúcs után este már Szentendrén folytatja az országjárást – kövesse nálunk élőben!

Az uniós csúcstalálkozó után sem lassít a Fidesz kampánya. Orbán Viktor ma este Szentendrén folytatja országjárását. A város főterén elképesztően nagy tömeg gyűlt össze, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel. Cikkünk frissül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!