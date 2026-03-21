Miskolc sem kér a háborúból, a Békemenet számai ezt mutatják

Láthatóan Miskolcon sem kérnek a háborúból − paradox módon az ellenzék a kormányt mondja háborúpártinak, míg a békepártiságot egyértelműnek tekinti. A képek alapján valóban, ugyanis Észak-Magyarországon sem kérnek a háborúból. Miskolcon a Szent István téren tartott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Miskolc − itt sem úgy tűnik, hogy hidegen hagyná az embereket a béke, pártmolinó és ukrán zászló helyett nemzetiszín lobogók a tömegben

Itt is Békemenet előzte meg Orbán Viktor érkezését, akire minden ellentétes híreszteléssel szemben rengetegen voltak kíváncsiak. A kormányfő a héten már több alkalommal hangsúlyozta: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes kívül tartani Magyarországot a háborún és megvédeni a magyarok pénzét. Jövő héten pedig újabb országjárásra indul.

Összefogás a háború ellen. Sokan vagyunk! Erősek vagyunk! Miskolcon is csak a Fidesz − üzente Miskolcról.