Most éppen ezért hisztizik Magyar Péter

Ezúttal a közönségszámokkal kelt birokra a titkos szobák videóhőse.

Magyar Péter szinte naponta alakít valamilyen maga kreálta jelenetben főszerepet

Magyar Péter kétségbeesetten ugyanis keresi a magyarázatot arra, hogy miért vannak többen Orbán Viktor országjárásain”

– hangsúlyozta Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője Hír TV-nek.

Magyar Péter országjárásain folyamatosan a miniszterelnökkel foglalkozik, szerinte Orbán Viktor gyűléseire buszoztatni kell a résztvevőket, akiket ráadásul krumplival és vöröshagymával fizetnek le.

Magyar Péter nem bírja, ha nem rá figyelnek”

– tette hozzá Németh Balázs. A Fidesz frakciószóvivője szerint a Tisza vezér kétségbeesetten keresi a magyarázatot arra, hogy miért vannak többen Orbán Viktor országjárásain, mint az övén.