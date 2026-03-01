Már csak hat hét a választásokig – és a java még csak most következik

„Már csak hat hét a választásokig. Eseménydús napokon vagyunk túl és a java még csak most következik." – kezdte a posztját Mráz Ágoston.

Mráz Ágoston szerint kontrasztosra sikeredett a 2026-os választási év

Fotó: Facebook/Mráz Ágoston Sámuel Nézőpontja

„Az iráni rezsim elleni amerikai-izraeli légicsapás bizonyította, hogy a Fidesz régi figyelmeztetése igaz: a veszélyek korában élünk. A Közel-Kelet lehet, hogy távol van tőlünk, de az ukrán kormányzat zsarolása a Barátság kőolaj-vezeték elzárásával a fenyegetettség érzését mégis közel hozza. Magyar Péter a kampányát egyre inkább az akkugyárakra fókuszálja (akárcsak az egykori Momentum), ezzel szemben Orbán Viktor biztonságot, stabilitást és a háborúkból való kimaradást ígéri a „biztos választás” jelszavával. A magyar választás nemzetközi kontextusa egyre inkább a háborúk, a fenyegetések és a veszélyes világ képe, ilyen helyzetben a stabilitás iránti vágy is megnő. Alighanem Orbán előrelátóbban határozta meg a kampányának mondanivalóját." – írta.

„A most szombati, esztergomi beszéde végén a magyar kormányfő mondott egy fontos gondolatot, amely nem kapott kellő figyelmet: „Lelkileg olyan erős győzelemre van szükség, hogy utána nagyon gyorsan helyre tudjuk, helyre tudjam állítani a nemzeti egységet” a háborúból való kimaradás célja mellett. Egyrészt helyesen hangsúlyozta, hogy a társadalmi megosztottság kockázatos a nagy döntések idején, másrészt fontos, hogy a választások utáni kormányfői terveiről is beszélt.

Sokan akarják ma elhitetni a balliberális tudatiparban, hogy a Tisza Párt választási győzelme automatikus. A Fidesznek ezért az az érdeke, hogy megüzenje: készül a kormányzás folytatására. Nem április 12-éig lát, hanem 2030-ig és azon túlra is. A Nézőpont Intézet e heti közvélemény-kutatása is bizonyította: a Fidesz nyerheti meg a választásokat (legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne most vasárnap). A 20 százalékos Tisza-előnyről szóló közlemények furcsaságait már tegnap bemutattam.

– folytatta.

„Végül érdemes a „Némák Pártja” (Navracsics Tibor utalása a Tisza Pártra) egyik beszédes hallgatására is felhívni a figyelmet. A magyar választási rendszerben legalább 71 választókerületben kell (500 érvényes helybeli aláírásával) jelöltet állítani ahhoz, hogy egy pártnak lehessen országos listája is. Ismert, hogy a szükséges aláírásokat először a Fidesz, aztán természetesen a Tisza is összegyűjtötte és leadta.

Van azonban egy nagy különbség: a kormánypárt az aláírásgyűjtés előtt publikálta az országos listája névsorát, ezzel szemben a Tisza Párt látatlanba gyűjtött szignókat. Kb. 38-42 mandátumot a következő parlamentben a Tisza Párt az országos listájáról szerezhet majd meg, de azt, hogy kik lesznek ezen a listán és milyen sorrendben, még a Tisza Párt támogatói sem tudhatják, arról egy személyben Magyar Péter fog dönteni (a 25 fős pártja kongresszusán).

Vajon mikor veszik észre az ellenzéki választók, hogy túljártak az eszükön, s semmi beleszólásunk nincs abba, kikből áll majd a 2026-tól a parlamentben ülő új ellenzék?" – zárta a posztját Mráz Ágoston.