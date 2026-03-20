Tiszás náci karlendítés – nem a megizzadt hónalját szellőztette a szélben az illető

A Tisza sajtófőnökéről, Tárkányi Zsoltról került elő egy fotó, amelyen náci karlendítés látszik, de a Tisza Párt szerint csak integetett valakinek. Arról kérdezték Bóka János minisztert a sajtótájékoztatóján, hogy ő miként ítéli meg a képen látható mozdulatot.

A Tisza Párt szerint ez csak egy baráti integetés, nem pedig náci karlendítés (forrás: Facebook/Rétvári Bence)

A miniszter szerint, aki megnézi a képet, annak egyértelmű, hogy mit ábrázol, ez nem is kérdés.

Egészen biztos vagyok benne, hogy nem a megizzadt hónalját szellőztette a szélben az illető."

A náci karlendítés összeegyeztethetetlen a kormány politikájával

Nem az a kérdés, hogy mi látható a képen, mert az abban a pillanatban eldől, amikor ránéz valaki a képre. Ami ennél fontosabb, hogy Magyarországon a nemzeti és szuverén kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben. Elutasítanak minden ilyen megnyilvánulást.