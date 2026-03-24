Volt izraeli kormányfő: Zelenszkij felhívott, hogy hozzam össze Putyinnal – videó

A Tűzfalcsoport által közzétett felvételen Naftali Bennett úgy fogalmaz: „Szóval azt mondtam, felhívtam az amerikaiakat, Blinkent is, Sullivant, a nemzetbiztonsági tanácsadót, és azt mondtam: Figyelj, Putyinnal kapcsolatban… én közvetíthetek Putyin felé”, majd hozzátette: „de aki hívott engem Putyinhoz, az Zelenszkij volt. Zelenszkij hívott engem, miközben már folytak a harcok.”

Naftali Bennett: Zelenszkij hívott engem

A beszélgetés során Bennett arról is beszélt, hogy abban az időszakban Zelenszkij helyzete rendkívül veszélyes volt.

Ezen a ponton ő már tudja, hogy… nem lett volna nehéz megölni őt. Volt az úgynevezett denazifikáció, és az általános felfogás szerint ez azt jelentette, hogy meg kell ölni Zelenszkijt …hogy kiürítsék Ukrajnát a fegyverektől és a hadseregétől”

– mondta a felvételen. A podcast további részében az is elhangzik, hogy Bennett közvetlenül rákérdezett Putyinnál Zelenszkij sorsára. Elmondása szerint így fogalmazott:

Tervezed, hogy megölöd Zelenszkijt?”

– amire Putyin azt válaszolta:

Nem fogom megölni Zelenszkijt.”

Bennett ezt követően megerősítést kért:

Meg kell értenem. Szavadat adod, hogy nem ölöd meg Zelenszkijt?

– amelyre az orosz elnök újra ugyanazt válaszolta.