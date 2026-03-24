Volt izraeli kormányfő: Zelenszkij felhívott, hogy hozzam össze Putyinnal – videó

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Volodimir Zelenszkij

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes felvétel került elő, amelyen Naftali Bennett, Izrael korábbi miniszterelnöke egy podcast-műsorban beszél arról, hogy Volodimir Zelenszkij 2022 márciusában – már a háború kitörése után – közvetítést kért tőle Vlagyimir Putyin felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijVlagyimir PutyinNaftali Bennett

A Tűzfalcsoport által közzétett felvételen Naftali Bennett úgy fogalmaz: „Szóval azt mondtam, felhívtam az amerikaiakat, Blinkent is, Sullivant, a nemzetbiztonsági tanácsadót, és azt mondtam: Figyelj, Putyinnal kapcsolatban… én közvetíthetek Putyin felé”, majd hozzátette: „de aki hívott engem Putyinhoz, az Zelenszkij volt. Zelenszkij hívott engem, miközben már folytak a harcok.”

Naftali Bennettről döbbenetes felvétel került nyilvánosságra (Fotó:Gil COHEN-MAGEN / AFP)
Naftali Bennett: Zelenszkij hívott engem

A beszélgetés során Bennett arról is beszélt, hogy abban az időszakban Zelenszkij helyzete rendkívül veszélyes volt.

Ezen a ponton ő már tudja, hogy… nem lett volna nehéz megölni őt. Volt az úgynevezett denazifikáció, és az általános felfogás szerint ez azt jelentette, hogy meg kell ölni Zelenszkijt …hogy kiürítsék Ukrajnát a fegyverektől és a hadseregétől”

 – mondta a felvételen. A podcast további részében az is elhangzik, hogy Bennett közvetlenül rákérdezett Putyinnál Zelenszkij sorsára. Elmondása szerint így fogalmazott: 

Tervezed, hogy megölöd Zelenszkijt?”

 – amire Putyin azt válaszolta:

 Nem fogom megölni Zelenszkijt.”

Bennett ezt követően megerősítést kért: 

Meg kell értenem. Szavadat adod, hogy nem ölöd meg Zelenszkijt?

 – amelyre az orosz elnök újra ugyanazt válaszolta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!