Nagy János az Igazság Órájában: Mi vagyunk többen, jó harcot vívunk!

Nagy János és Németh Balázs többek beszélgettek többek között a Facebook-botrányról, Magyar Péter országjárásáról és annak ellentmondásairól, valamint a kampányhajrá sajátosságairól.

Magyarországra látogathat JD Vance

Felmerült annak a lehetősége is, hogy Magyarországra látogathat az Egyesült Államok alelnöke, ami önmagában is komoly diplomáciai jelentőségű esemény lenne, azonban a baloldali média ezt is lekezelő hangnemben próbálta tálalni. Több helyen gúnyos, lenéző megjegyzésekkel reagáltak, olyan felhanggal, mintha ez nem lenne fontos – „ha nincs ló, jó a szamár is” típusú beszólásokkal relativizálták az esemény súlyát. Nagy János szerint ez jól mutatja a hozzáállásukat: számukra semmi nem elfogadható, ami a kormányhoz vagy Magyarország nemzetközi súlyának erősödéséhez köthető. Úgy fogalmazott, hogy esetükben a Fidesz iránti gyűlölet sokszor erősebb, mint a saját hazájuk iránti elkötelezettség, ezért még egy ilyen jelentőségű diplomáciai fejleményt sem képesek a helyén kezelni.

Beleavatkozik a kampányba a Facebook is

Szerdán kiderült, hogy a Facebook is beavatkozik a választások körüli folyamatokba, miközben a platformon egyre erősebben zajlik a névtelen, arctalan profilok véleményáradata. A miniszterelnök Facebook-bejegyzései lényegesen kisebb számokat produkálnak elérésben, mint Magyar Péteré - de nem az érdeklődés hiányában; sajnos kiderült, hogy szándékosan szorítják háttérbe a miniszterelnök posztjait.

Nagy János szerint azonban ezt nem szabad túlértékelni: úgy fogalmazott, hogy semmilyen algoritmus nem írhatja felül az emberek valós döntését, mert egy igazi választás nem a Facebookon dől el, hanem a szavazófülkében. Hangsúlyozta, hogy a digitális tér zaján túl a választók józan mérlegelése számít, és nem az, amit névtelen kommentelők próbálnak rájuk erőltetni.

Lendületben a baloldali gyűlöletkeltés

Nagy János egyértelművé tette: a közelgő választás tétje nem kisebb, mint hogy Magyarországnak lesz-e olyan kormánya, amely képes nemet mondani, és nem olvad bele kritikátlanul a nyugati narratívába. Szerinte most dől el, hogy meg tudjuk-e őrizni az önálló döntéseinket, vagy külső elvárások fogják meghatározni az ország jövőjét. A beszélgetésben szóba került az is, hogy

a kampányidőszakban látványosan elszabadult a gyűlöletkeltés az interneten, amit a műsorvezető is kiemelt: egyre több a hergelő, megosztó tartalom.

Nagy János szerint ez nem véletlen, hanem tudatos stratégia, mert a baloldal a hatalom érdekében bármit bevet, legyen szó hazugságokról vagy hangulatkeltésről, és szerinte még az erőszak lehetősége sem kizárt. Arra buzdított mindenkit, hogy ne féljen, ne hagyja magát megfélemlíteni, és maradjon józan a választási kampány zajában.

Példaként említette azt az álhírt is, miszerint zsák krumplit osztogatna a Fidesz a szavazóinak, amit határozottan cáfolt, hangsúlyozva: ez nem igaz, és csak a megtévesztést szolgálja. Az államtitkár végül arra kérte az embereket, hogy figyeljenek oda, ellenőrizzék az információkat, és ne dőljenek be a tudatosan terjesztett hamis állításoknak.

Nagy János: Megindultunk egy győzelemhez vezető úton

Mi vayunk többen, jó harcot vívunk, győzni fogunk.

- fogalmazott.