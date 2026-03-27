Navracsics Tibor a veszprémieknek: ne hagyjátok, hogy szétverjék a közösségeinket

Pénteken délután emelkedett hangulat uralkodott Veszprémben, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és a város országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter mondtak beszédet a helyi békemenet végeztével.

Orbán Viktor és Navracsics Tibor Veszprémben, 2026.03.27-én.

Navracsics Tibor a közösség erejéről beszélt

A kormányfő számos témát körbejárt szónoklatában. Kiemelte a kabinet azon intézkedéseit, például az otthonteremtési támogatásokat, amelyek oly sok fiatalnak segítettek elindulni az önálló élet irányába. Megemlékezett ugyanakkor a veszélyekről is: a háborúk és a nehezedő gazdasági környezetben hazárdjáték a Tiszára szavazni – derült ki Orbán Viktor szavaiból. A miniszterelnök még Zelenszkijt is ugratva arra is kitért: az ukrán elnök lassan minden választáson elindul, kivéve a sajátját – utalt a kormányfő arra, hogy Zelenszkij elnök nemcsak a magyar, hanem például az amerikai választásokba is beavatkozott, miközben otthon halogatja a voksolás megtartását.

Navracsics Tibor igen emelkedett hangulatú beszédet mondott, amelyben részletezte, hogy milyen családi kapcsolatok és életesemények voltak az életében, amelyek most ahhoz a térséghez fűzik, ahol – sokadjára – elindul jelöltként.

A miniszter kiemelte: aki eddig képviselőként hozzá fordult, annak mindig igyekezett segíteni. Most viszont ő kért segítséget a választóktól: védjék meg együtt Veszprémet.

Ne engedjétek, hogy viszályt szítsanak köztünk. Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta, aki időnként a vármegyébe jön azért, hogy halálra gyalázzon mindenkit és az ő ügynökei szétverjék a közösségünket

– kérte Navracsics a sajátjait.