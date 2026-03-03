Orbán Viktor: Nem nevethet Zelenszkij a végén!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök egy Orbán Balázs által megosztott videóban elmondta, az ukránok bármire képesek.
volodimir zelenszkijorbán balázsorbán viktornémetországzelenszkijkijev

„Egy nehéz csata lesz az ukránok ellen. Az ukránok mindenre képesek. Nem olyanok, mint mi. Ez egy másik világ. Emlékeztetem önöket arra, csak hogy értsük a veszély mértékét, hogy 2022 tavaszán az ukránok felrobbantották a németek gázvezetékét. Nem a 10 milliós Magyarországét, hanem a 84 milliós Németország gázvezetékét felrobbantották” – mondta el a felvételen Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint nyilvánvaló, hogy Volodimir Zelenszkij olyan kabinetet szeretne hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit.

Kiemelte, 

egy ilyen néppel állunk szemben, ilyen vezetőkkel, mint amilyen Zelenszkij. Ez a csata, amit most meg kell nyernem, kimondom azt a mindannyiunk szívén lévő mondatot, hogy nem nevethet Zelenszkij a végén? Zelenszkij nem zsarolhatja meg Magyarországot.

 

