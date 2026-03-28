Orbán Viktor üzent a vidéki gazdáknak

Ez olyan sűrű nap volt, bele sem fért egy videóba. Pedig ezek csak a kimaradt jelenetek Orbán Viktor egyetlen napjából.
Sűrű napjai vannak Orbán Viktor miniszterelnöknek, nehéz is lenne egyetlen napot csupán egyetlen videóban összefoglalni. A miniszterelnök múlt hét óta járja az országot és ahogy a kimaradt jelenetekből is látszik, jóval közvetlenebb és kötetlenebb egy-egy ilyen alkalom, mint a legnagyobb kihívó rendezvényei, ahol a jelöltek is csak korlátozottan szólalhatnak fel.
Gumicsizma, borzalmas kávé és egy rövid üzenet a magyar gazdáknak: csináljanak vidéki kormányt. Ha egy rózsadombi csávóra bízzák az országot, akkor úgy is fognak járni.
A kormányfő a héten egyébként járt Törökszentmiklóson, tegnap pedig Veszprémben és Győrben.
