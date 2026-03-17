Kocsis Máté: Magyar Péter nem fog tudni nemet mondani

„Nem az a kérdés, hogy Ukrajna mit szeretne, az a kérdés, hogy Európa mit szeretne Oroszországgal. Európa akar-e Oroszország ellen egy háborút, és azt mondták, hogy igen, 2029-30-ban” – mondta el egy, a Facebook-oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

Az Igazság Órája műsorból kivágott részletben a frakcióvezető arról beszélt,

az országnak az a része, amelyik most úgy akar kormányt választani, hogy 4 évre előre lát és biztonságban akarja tudni magát, a családját, az az Orbán-kormány mellett van. Egyszerűen azért, mert Magyar Péternél nem garantált, hogy nemet tud mondani.

A politikus szerint nem véletlenül segítik Magyar Pétert az ukránok.

Fogják mentelmi joggal, ezzel-azzal, felvételekkel, pénzzel, ha neki azt mondják, hogy oda kell adni a magyarok pénzét, akkor ő oda fogja adni. Hogyha azt mondják, hogy küldeni kell fegyvert meg akármit, akkor ő ebben segíteni fog

– jelentette ki Kocsis Máté.