Demonstrációt tartanak az ukrán nagykövetségnél + galéria

Az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azzal a demonstrációval, amelyet péntek délutánra hirdettek meg Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. Szűcs Gábor, a NEM alapító tagja jelezte: várnak mindenkit, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna hazánkat zsarolja.

Demonstráció az ukrán nagykövetségnél – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tiltakozik

Fotó: Ladóczki Balázs

A rendezvényen a főszervező Szűcs Gábor mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bárdosi Sándor is felszólalnak.