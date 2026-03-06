Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Kocsis Máté

Demonstrációt tartanak az ukrán nagykövetségnél + galéria

Tegnap, 16:48
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán zsarolásra és a választásokba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azzal a demonstrációval, amelyet péntek délután 16 órától tartanak Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéSzijjártó PéterFideszUkrajna

Az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azzal a demonstrációval, amelyet péntek délutánra hirdettek meg Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. Szűcs Gábor, a NEM alapító tagja jelezte: várnak mindenkit, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna hazánkat zsarolja.

Demonstráció az ukrán nagykövetségnél – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tiltakozik
Demonstráció az ukrán nagykövetségnél – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tiltakozik
Fotó: Ladóczki Balázs

A rendezvényen a főszervező Szűcs Gábor mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bárdosi Sándor is felszólalnak.

Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Szijjártó Pé
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Szijjártó Pé
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Szijjártó Pé
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Kocsis Máté,
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Kocsis Máté,
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Kocsis Máté,
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Bayer Zsolt,
Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Galéria: Tüntetés az ukrán zsarolás ellen
1/22
A Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráció résztvevői tiltakoznak az olajblokád ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!