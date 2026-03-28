Nemzeti petíció: ennyien nyilvánították ki a véleményüket

Már több mint 1.800.000 visszaküldött Nemzeti Petíció - közölte a legfrissebb számokat a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a meghosszabbított kitöltési határidő miatt kitöltésre buzdított.
Ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért.
 

A nemzeti petíciót többen töltötték ki, mint az előző években indított nemzeti konzultációkat
Fotó: Orbán Balázs Facebook oldala


Magyarország Kormánya rendszeresen kikéri az emberek véleményét, így biztosítva a jelentős döntések mögötti társadalmi felhatalmazást – és a magyar emberek egyre nagyobb számban vesznek részt ezeken a konzultációkon.
Ezért fontos a Nemzeti Petíció

Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

 

 

