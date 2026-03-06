Így vélekedik az utca embere a Nemzeti Petícióról

Hírlevél
Tegnap, 13:28
Az Origo riportere az utca emberét kérdezte arról, mit gondol a Nemzeti Petícióról és a Barátság kőolajvezeték leállításáról. A válaszokból kiderült: sokan bírálják az ukránok lépéseit, és nem akarnak fizetni egy idegen konfliktus következményeiért.
Az egyik járókelő elárulta stábunknak: tart az iráni konfliktus következményeitől. A Nemzeti Petíció kérdéseinek mindegyikére nemmel válaszolt. Úgy fogalmazott: teljesen nyilvánvaló, hogy a magyarok pénzét nem szabad sem Ukrajna újraépítésére, sem a háború további finanszírozására fordítani.

Ezért fontos a Nemzeti Petíció

Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

 

