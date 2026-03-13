Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

Száguld a nemzeti petíció – már több mint másfél milliónál jár a visszaküldött ívek száma. Az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik. Eközben az ukránok továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást.

Már másfél millióan töltötték ki a nemzeti petíciót (Fotó: Purger Tamás/MTI)

Erre mond nemet a nemzeti petíció

Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba, és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába. Egy ilyen helyzetben most

óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és hazai bábjaiknak is: Mi nemet mondunk a háborúra: ez nem a mi háborúnk és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért! Mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt.

Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!