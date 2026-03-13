Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

Száguld a nemzeti petíció – már több mint másfél milliónál jár a visszaküldött ívek száma. Az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik. Eközben az ukránok továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást.
Erre mond nemet a nemzeti petíció
Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba, és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába. Egy ilyen helyzetben most
óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és hazai bábjaiknak is: Mi nemet mondunk a háborúra: ez nem a mi háborúnk és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért! Mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt.
Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!