Most derült ki, mi a nemzeti petíció valódi lényege

Rendkívüli

Új helyzetet teremtett az ukrán olajblokád, és ezzel új értelmet nyert a kormány kezdeményezése; a nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a háború finanszírozására és az Ukrajnának szánt hosszú távú támogatásokra.
nemzeti petíció

Már csak tíz napig lehet visszaküldeni a kormány által indított nemzeti petíciót, amelyben a magyarok nemet mondhatnak az ukrajnai háború finanszírozására és az ezzel járó brüsszeli tervekre. A kérdőívet postai úton és online is ki lehet tölteni. A kezdeményezés jelentőségét az utóbbi hetek eseményei tovább növelték; Ukrajna politikai okokra hivatkozva nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat Magyarország felé, ami komoly kockázatot jelent az ország energiaellátására. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arra biztatta az embereket, hogy vegyenek részt a kezdeményezésben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a petíciónak most különösen nagy a jelentősége, hiszen a meghirdetésekor még nem lehetett tudni, hogy az ukránok elzárják a vezetéket – számolt be a Magyar Nemzet.

Kiderült, miért fontos a nemzeti petíció (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Kiderült, miért fontos a nemzeti petíció (Fotó: Purger Tamás/MTI)

Orbán Viktor a nemzeti petícióról

A miniszterelnök közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy már átlépte az egymilliót a kitöltők száma. A kormányfő szerint a magyarok világos üzenetet küldenek Brüsszelnek:

 nem támogatnak olyan országot, amely zsarolással veszélybe sodorja Magyarország energiaellátását.

A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök kaposvári háborúellenes rendezvényén ismertette a petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Orbán Viktor szerint

 ha Ukrajna most az Európai Unió tagja lenne, az EU közvetlen katonai konfliktusba kerülne Oroszországgal.

Úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakoztatása komoly biztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára. A kormány korábban is több alkalommal fordult az emberekhez hasonló kérdésekben. A legutóbbi nemzeti konzultációban több mint 1,6 millió magyar vett részt, és a válaszok többsége elutasította a baloldali megszorításokra vonatkozó javaslatokat.

Ezért fontos a nemzeti petíció

 

Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a nemzeti petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

 

 

