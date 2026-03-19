Friss számok érkeztek! A Békemenet után így áll a pártok versenye

Az április 12-én esedékes országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér – derül ki a Nézőpont Intézet csütörtökön publikált felméréséből.

A Fidesz-KDNP támogatottsága stabilan 45 százalék fölötti, a Tiszáé 40 százalék körül stagnál a Nézőpont Intézet felmérése szerint (forrás: Nézőpont Intézet)

A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja.

Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával. Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb, mint 80 százaléka fog részt venni a választáson.

Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is.

Ahogy azt a Nézőpont Intézet múlt vasárnapi kutatása megmutatta, Zelenszkij ukrán elnök magyarországi népszerűsége alacsony (a magyarok 64, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla), ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmében közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza Pártnak, de használt a kormányoldalnak.