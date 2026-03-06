Nézőpont Intézet: A választók jelentős része sokpárti parlamentet szeretne

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1 csatornán egy friss közvélemény-kutatás eredménye alapján arról beszélt: bár Magyar Péter azt üzeni, hogy a választásnak csak két szereplője van, minden kutatás szerint legalább három, de akár öt pártnak is esélye van bekerülni a parlamentbe.

A választók jelentős része többpárti parlamentet látna szívesen a következő ciklusban egy friss kutatás szerint. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója azt mondta: a magyarok harmada négypárti, közel ötöde pedig ötpárti Országgyűlést szeretne. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Nézőpont Intézet: A Kutyapárt és a DK jelenleg a bejutási küszöb környékén áll

Az elemző közölte, a felmérésben nem azt vizsgálták, hogy mennyien szavaznának az adott pártokra.

A kutatásból az derült ki, hogy a magyarok fele szeretné, ha a Mi Hazánk bekerülne az országgyűlésbe, harmada pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP) és a Demokratikus Koalíciót is szívesen látná a parlamentben”

– mondta Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint ez a felmérés jól mutatja, hogy milyen sokan drukkolnak ezeknek a pártoknak, de valós szavazójuk csak nyolcad vagy tizedannyi, hiszen a Kutyapárt és a DK jelenleg a bejutási küszöb környékén áll.

A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett, péntek délután 4 órakor lezárult az aláírásgyűjtés, a pártok szombat délutánig állíthatnak listát.

Innentől kezdve eldől az, hogy hány szereplős lesz a verseny április 12-én"

– fogalmazott.

Mráz Ágosoton Sámuel jelezte, Magyar Péter azt akarja üzenni, hogy a választásnak csak két szereplője van, ennek ellenére minden kutatás azt mutatja, hogy legalább három pártnak esélye van bekerülni a parlamentbe, de akár öt párt is alkothatja majd a következő országgyűlést. Az elemző hozzátette, egy február végi kutatás szerint a pártversenyt jelenleg a Fidesz vezeti néhány százalékponttal. Rámutatott, a magyarok 18 százaléka azt mondja, hogy ötpárti legyen a parlament, így könnyen beazonosítható, hogy ez a nem kormánypárti szavazó réteg a Tisza Pártra sem akar voksolni és egy sokszínűbb ellenzéket kívánnak maguknak a következő Országgyűlésben is. A kutatásban azt írják:

A Tisza szavazóinak 55 százaléka drukkol az MKKP, 44 százaléka a DK és 36 százaléka a Mi Hazánk parlamenti bekerülésének is.”