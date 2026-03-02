Nem tűrik el a Tisza körüli szakértők már a 13. havi nyugdíjat sem

Az egyik nyilvánosan kinevette, a másik őrültségnek nevezte, megint más Tisza-közeli közgazdászok pedig egyszerűen csak azonnal megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat. Az elmúlt időszakban nem egy baloldali szakértő kelt ki a pluszjuttatás ellen, úgy festve le azt, mintha a költségvetést romba döntő démon lenne – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza körüli szakértőknek nem tetszik a 13. havi nyugdíj. Fotó: Bruzák Noémi

A lap szerint miközben 2022 óta stabilan és teljes egészében jár a 13. havi nyugdíj minden jogosultnak, és idén elindult a 14. havi juttatás felépítése is, több, a baloldalhoz köthető közgazdász élesen bírálta az intézkedést. A cikk felidézi: a 13. havi nyugdíjat 2009-ben a Bajnai-kormány szüntette meg.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke 2025. október 11-én a Partizánnak adott interjúban arról beszélt:

szerinte a 13. havi nyugdíjnak „semmi alapja nincs”, mert nem kapcsolódik közvetlenül munkavégzéshez vagy járulékfizetéshez.

Bár korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz, a lap emlékeztetett: értesüléseik szerint egyike lehetett azoknak a közgazdászoknak, akik részt vettek a Tiszának készült megszorítócsomag kidolgozásában.

Simonovits András matematikus – aki saját magát tiszásként jellemezte – korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar nyugdíjrendszer túl bőkezű. A Magyar Nemzet felidézi: 2020-ban a 13. havi juttatás visszaépítése ellen érvelt, és helyesnek nevezte, hogy a Bajnai-kormány elvette azt.

Petschnig Mária Zita egy 2025 februári, Tisza Párthoz köthető rendezvényen kuncogva beszélt a 13. havi nyugdíjról, és nevetségesnek nevezte a kormány intézkedését. Lengyel László pedig a 14. havi nyugdíj részleges bevezetésére reagálva azt mondta: Magyar Péternek nyíltan ki kellene mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj, mert szerinte azt rövid időn belül elvennék.

A cikk kitér Bokros Lajosra is, aki egy 2024 eleji rendezvényen „nonszensznek” nevezte a 13. havi nyugdíjat, és cinikusan arról beszélt: csak annak járna, aki tizenhárom havi járulékot fizetett. A Magyar Nemzet szerint mindez illeszkedik abba a megszorításokat előrevetítő gondolatkörbe, amely több Tisza-közeli szakértő nyilatkozataiban is visszaköszön.