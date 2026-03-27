Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ha az EU a feje tetejére áll, akkor is megvétózzuk az ukránoknak szánt hitelt!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amikor olajblokád alá vettek minket, meg kellett mutatnunk: ezt Magyarországgal nem tehetik meg. Ha nincs magyar olaj, nincs ukrán pénz és nem adunk gázt sem - idézték Orbán Viktor miniszterelnök szavait a kormány új Facebook-bejegyzésében. A posztban hangsúlyozták: hazánk kitart az ukrán hitel vétója mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meg kell védeni az érdekeinket. Ha a feje tetejére áll az egész Európai Unió, akkor is megvétózzuk az ukránoknak szánt hitelt – írták a Magyarország Kormányának Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésben

Orbán Viktor hangsúlyozta: Maygarország nem hagyja megát, s a kezében lévő minden ütőkártyát kihasznál, hogy újrainduljon az olajszállítás. Forrás: Facebook
Ha nincs olaj, nincs pénz

Orbán Viktor vonatkozó szavait is idézték: „Amikor olajblokád alá vettek minket, meg kellett mutatnunk: ezt Magyarországgal nem tehetik meg. Ha nincs magyar olaj, nincs ukrán pénz és nem adunk gázt sem”. A miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy hazánk a kezében lévő minden ütőkártyát kész bevetni, hogy az ukránok nyissák meg a kőolajvezetéket. Amikor 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!