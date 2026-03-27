Ha az EU a feje tetejére áll, akkor is megvétózzuk az ukránoknak szánt hitelt!

Meg kell védeni az érdekeinket. Ha a feje tetejére áll az egész Európai Unió, akkor is megvétózzuk az ukránoknak szánt hitelt – írták a Magyarország Kormányának Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésben.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Maygarország nem hagyja megát, s a kezében lévő minden ütőkártyát kihasznál, hogy újrainduljon az olaj szállítása. Forrás: Facebook

Ha nincs olaj, nincs pénz

Orbán Viktor vonatkozó szavait is idézték: „Amikor olajblokád alá vettek minket, meg kellett mutatnunk: ezt Magyarországgal nem tehetik meg. Ha nincs magyar olaj, nincs ukrán pénz és nem adunk gázt sem”. A miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy hazánk a kezében lévő minden ütőkártyát kész bevetni, hogy az ukránok nyissák meg a kőolajvezetéket. Amikor