Az olajblokád Magyar Péter hatalomba segítésének eszköze

Magyar Péter hatalomba juttatását, ami az ukránok nemzetstratégiai érdeke, már olyan eszközzel is el kívánják érni, amely eszközök eddig ismeretlenek voltak. Ilyen a kőolajjal történő zsarolás, az olajblokád – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében kedden.

Az olajblokáddal kapcsolatban sem állt ki Magyar Péter Zelenszkijjel szemben.

Fotó: AFP

Az olajblokád és Magyar Péter eszköz Zelenszkij kezében saját céljai eléréséhez

Miután az ukránok elzárták Magyarország kőolajvezetékét, Magyar Péter, „pökhendien és szerintem meggondolatlanul” jelezte, hogy a miniszterelnök, ha szeretne valamit kőolaj ügyben, akkor vele kell beszélnie – hívta fel a figyelmet Kocsis videójában, rámutatva:

Ez nem más, mint

egy beismerő vallomása annak, hogy tulajdonképpen a magyarországi ipar, vállalkozások, gazdaság és a háztartások, a magyar emberek energiabiztonságának veszélyeztetése az nem más, mint Magyar Péter hatalomba segítésének egyik eszköze.

Kibújt a szög a zsákból, úgy is mondhatnám”

– fogalmazott Kocsis.