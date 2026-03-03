Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

„Összeverjük őket” – Trump újabb kemény üzenetet küldött Iránnak

Magyar Péter

Az olajblokád Magyar Péter hatalomba segítésének eszköze

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkijnek érdeke, Webernek érdeke, Ursulának érdeke. Magyar Péter színjátékával csak saját magát leplezte le az olajblokád ügyében is. Ennyire elmentek otthonról, vagy ennyire hülyének nézi az embereket? A jogos kérdést Kocsis Máté válaszolja meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétermagyarországzelenszkijhatalomeszközérdek

Magyar Péter hatalomba juttatását, ami az ukránok nemzetstratégiai érdeke, már olyan eszközzel is el kívánják érni, amely eszközök eddig ismeretlenek voltak. Ilyen a kőolajjal történő zsarolás, az olajblokád – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében kedden.

olajblokád, Volodymyr Zelensky, VolodymyrZelensky, Volodimir Zelenszkij, VolodimirZelenszkij, Magyar Péter, MagyarPéter, MagyarPéterZelenszkijkombinációs kép, fotómontázs
Az olajblokáddal kapcsolatban sem állt ki Magyar Péter Zelenszkijjel szemben.
Fotó: AFP

Az olajblokád és Magyar Péter eszköz Zelenszkij kezében saját céljai eléréséhez

Miután az ukránok elzárták Magyarország kőolajvezetékét, Magyar Péter, „pökhendien és szerintem meggondolatlanul” jelezte, hogy a miniszterelnök, ha szeretne valamit kőolaj ügyben, akkor vele kell beszélnie – hívta fel a figyelmet Kocsis videójában, rámutatva:

Ez nem más, mint

egy beismerő vallomása annak, hogy tulajdonképpen a magyarországi ipar, vállalkozások, gazdaság és a háztartások, a magyar emberek energiabiztonságának veszélyeztetése az nem más, mint Magyar Péter hatalomba segítésének egyik eszköze.

Kibújt a szög a zsákból, úgy is mondhatnám”

– fogalmazott Kocsis.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!