Orbán: A Tisza az egy digitális blöff

Az országjárása közben beszélt a politikai helyzetről Orbán Viktor. A kormányfő egy rövid beszélgetésben reagált arra a kérdésre, hogyan érzi magát a kaposvári fórum után, és szóba került a Tisza Párt is.
A miniszterelnöktől azt kérdezték, frissen és üdén érzi-e magát az országjárás közben. „Az talán túlzás. Azért hosszú volt a kaposvári kaland” – válaszolta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren, 2026. március 16-án
A beszélgetés során felidézték azokat a képeket is, amelyek a Tisza Párt orosházi rendezvényéről készültek. Amikor szóba került az orosházi esemény, a miniszterelnök röviden úgy reagált: „Fárad a Tisza.” A kormányfő szerint a politikai különbség abban is megmutatkozik, hogy míg szerinte a Tisza Párt inkább az interneten aktív, addig a kormánypártok mögött valós közösség áll.

„Ez egy digitális blöff, nekünk meg egy valóságos közösségünk van” – fogalmazott.

Folytatódik az országjárás

Orbán Viktor hétfőn Kaposváron tartott fórumot, az országjárás következő állomása pedig Eger lesz, ahol újabb találkozót tart a választókkal.

 

