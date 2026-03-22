Lebuktak? Már a baloldali média is kritizálja a tiszásokat

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált egy cikkre, amely szerint ma már szokatlan, hogy egy politikai jelölt nem áll ki a nyilvánosság elé. Ez jól mutatja, milyen helyzetben van a Tisza Párt, amelynek jelöltjei szerinte kerülik a megszólalást és a nyilvános vitákat. Mint fogalmazott:
Amikor már a saját propagandasajtód szerint is ciki, amit művelsz.”
„Ezért bujkálnak”
Orbán Balázs a cikk megállapításaira utalva azt írta, a jelöltek nem véletlenül maradnak távol a nyilvánosságtól:
Nem mondhatják el, hogy mire készülnek, mert akkor megbuknának. Ezért bujkálnak.”
A politikus szerint ez magyarázza azt is, hogy a kampány során miért nem jelennek meg érdemi megszólalások a részükről. Kitért arra is, hogy eközben a kormánypárti politikusokra intenzív médiatámadás nehezedik, míg a Tisza Párt szereplői „a presskukac mögé vannak rejtve”.
Orbán Balázs úgy véli, amikor mégis megszólalnak, az gyakran újabb botrányokat hoz: ellentmondásos kijelentések, vállalhatatlan megnyilvánulások, illetve olyan esetek kerülnek elő, amelyek tovább gyengítik hitelességüket.