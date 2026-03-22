Lebuktak? Már a baloldali média is kritizálja a tiszásokat

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint odáig fajult a helyzet, hogy már a baloldali médiában is kritika éri a Tisza Párt jelöltjeinek szereplését. Orbán Balázs úgy látja: a kampány hajrájában egyre látványosabb a különbség a két oldal nyilvánossághoz való viszonyában.
Orbán Balázs közösségi oldalán reagált egy cikkre, amely szerint ma már szokatlan, hogy egy politikai jelölt nem áll ki a nyilvánosság elé. Ez jól mutatja, milyen helyzetben van a Tisza Párt, amelynek jelöltjei szerinte kerülik a megszólalást és a nyilvános vitákat. Mint fogalmazott: 

Orbán Balázs cikinek nevezte a tiszások viselkedését (Fotó: Bús Csaba)

Amikor már a saját propagandasajtód szerint is ciki, amit művelsz.”

„Ezért bujkálnak”

Orbán Balázs a cikk megállapításaira utalva azt írta, a jelöltek nem véletlenül maradnak távol a nyilvánosságtól: 

Nem mondhatják el, hogy mire készülnek, mert akkor megbuknának. Ezért bujkálnak.”

A politikus szerint ez magyarázza azt is, hogy a kampány során miért nem jelennek meg érdemi megszólalások a részükről. Kitért arra is, hogy eközben a kormánypárti politikusokra intenzív médiatámadás nehezedik, míg a Tisza Párt szereplői „a presskukac mögé vannak rejtve”. 

Orbán Balázs úgy véli, amikor mégis megszólalnak, az gyakran újabb botrányokat hoz: ellentmondásos kijelentések, vállalhatatlan megnyilvánulások, illetve olyan esetek kerülnek elő, amelyek tovább gyengítik hitelességüket.

