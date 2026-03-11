Hírlevél
Orbán Balázs a 444-nek: Bocsi!

„Bocsi” – ezzel a rövid megjegyzéssel reagált Facebook-posztjában a 444.hu egyik korábbi cikkére a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a lap cikkét kommentálta, amelyben a portál a vasárnapi időközi önkormányzati választás eredményéől írt, meglepődve. Kazincbarcikán ugyanis a Fidesz–KDNP jelöltje nyert. Már a baloldali lap is látja, hogy valami nagyon nincs rendben a Tisza kommunikációjával, és az ellenzéki kutatóintézetek felméréseivel.
444. huVálasztás 2026Orbán Balázs

„Bocsi” – írja Facebook-posztja fölött Orbán Balázs, amelyben a 444.hu cikkét osztotta meg.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook/Orbán Balázs
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A balliberális propagandaoldal ugyanis azt írta: „Azok, akik szerint az országgyűlési választáson csak a Fidesz verségének mértéke a kérdéses, igencsak meglepődtek azon, hogy egy tőről metszett ellenzéki városban hogyan tudott 16 év után választást nyerni a Fidesz.”

Korábban megírtuk: a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a vasárnapi időközi önkormányzati választást. Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében Kaló Attila szerezte meg a mandátumot. A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz. 

A 444.hu a vasárnapi választás előtt azt írta: a Fidesz csak a harmadik erő lehet a mostani választáson. 

 

 

