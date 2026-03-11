Orbán Balázs a 444-nek: Bocsi!

„Bocsi” – írja Facebook-posztja fölött Orbán Balázs, amelyben a 444.hu cikkét osztotta meg.

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A balliberális propagandaoldal ugyanis azt írta: „Azok, akik szerint az országgyűlési választáson csak a Fidesz verségének mértéke a kérdéses, igencsak meglepődtek azon, hogy egy tőről metszett ellenzéki városban hogyan tudott 16 év után választást nyerni a Fidesz.”

Korábban megírtuk: a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a vasárnapi időközi önkormányzati választást. Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében Kaló Attila szerezte meg a mandátumot. A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz.

A 444.hu a vasárnapi választás előtt azt írta: a Fidesz csak a harmadik erő lehet a mostani választáson.