Szijjártó Péter felszólított: Még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A hergelés veszélyes következményekhez vezethet

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter támogatói körének egyre erőszakosabb fellépésére hívja fel a figyelmet. Az Orbán Balázs által bemutatott felvétel alapján a Tisza szavazói közül sokan polgárháború kirobbantásával fenyegetnek arra az esetre ha nem ők nyerik meg a választást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsTisza Pártpolgárháború

Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót amelyben a Tisza Párt március 15-i Nemzeti Menetén, megszólaló résztvevők arról beszélnek, hogy ha nem a Tisza Párt nem nyerné meg a választást, akkor azt a helyzetet szerintük nem szabad elfogadni.

Orbán Balázs szerint nem szabad elfogadni, hogy a tiszások a választási vereségük esetére polgárháborúval fenyegessenek
A miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Péter támogatói körének egyre erőszakosabb fellépésére hívja fel a figyelmet. Az Orbán Balázs által bemutatott felvétel alapján a Tisza szavazói közül sokan polgárháború kirobbantásával fenyegetnek arra az esetre ha nem ők nyerik meg a választást. Fotó: Purger Tamás / MTI 

 

Orbán Balázs szerint nem szabad elfogadni, hogy a tiszások a választási vereségük esetére polgárháborúval fenyegessenek

Én úgy gondolom, hogy nem szabad elfogadni (a választási vereséget)”

- mondta az egyik megszólaló, majd hozzátette:

Hát azt gondolom, hogy a gyerekeim és az unokáim miatt elmegyek a végsőkig, hogyha kell.”

A beszélgetés során a kérdező arra is rákérdezett, hogy szerinte hol lehet ennek a folyamatnak a vége. A válasz pedig erre az volt:

Polgárháború. Látom a digitális oldalakon a megmozdulásokat. Valamelyik nap volt a Tiktokon egy férfi, aki kijött a börtönből. Nincs vesztenivalója, azt mondta, hogy fegyvert adnak neki, mondják neki, hogy lőjön, csak a családját támogassák utána.”

Egy másik nyilatkozó pedig arról beszélt a videóban, hogy ha kitörne a polgárháború, akkor szerinte abban a tiszás oldal számíthat majd az EU támogatására.

 

