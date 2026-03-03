Hírlevél
Orbán Balázs: A Tisza Párt Brüsszellel és Kijevvel szövetkezik

„A gáz ára 75 százalékkal nőtt a közel-keleti konfliktus kezdete óta” – figyelmeztetett Orbán Balázs, aki szerint a válság közepette Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. Mint fogalmazott, a Tisza Párt Brüsszellel és Kijevvel az olcsó energia feladására készülne, ami rezsiemelést hozna. A politikai igazgató szerint ezért április 12-én a Fidesz jelenti a biztos választást.
„A gáz ára 75 százalékkal nőtt a közel-keleti konfliktus kezdete óta, vagyis alig öt nap alatt” – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: AFP)
Fotó:  AFP

A politikus szerint a globális energiapiacok azonnal reagáltak a katari gázkitermelés leállására és az ellátási útvonalak veszélyessé válására. Úgy fogalmazott: ilyen körülmények között Magyarország elsődleges érdeke az energiabiztonság fenntartása és – a lehetőségekhez képest – a legalacsonyabb energiaárak biztosítása. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a magyar energiaellátás biztosított, a kormány pedig folyamatosan a családok és a gazdaság védelmén dolgozik.

 

Orbán Balázs felvázolta a megoldást

Orbán Balázs szerint azonban vannak, akik a kialakult helyzetben lehetőséget látnak. Állítása szerint a Tisza Párt Brüsszellel és Kijevvel együttműködve le akarja választani Magyarországot az olcsó energiáról, ami azonnali áremelkedést és a rezsicsökkentés felszámolását eredményezné.

A politikai igazgató úgy véli, mindez többszörös energiaszámlákat és a magyar gazdaság versenyképességének drasztikus csökkenését hozná magával. Szerinte Brüsszel régóta ezt követeli Magyarországtól, és a Tisza Párt nem tudna nemet mondani erre az elvárásra.

Orbán Balázs végül úgy fogalmazott: nemet kell mondani ezekre a veszélyes tervekre, mert – megítélése szerint – Magyar Péter és szövetségesei túl nagy kockázatot jelentenek az ország számára. Hozzátette: április 12-én a Fidesz jelenti a biztos választást.

 

