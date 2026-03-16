Orbán Balázs: A békés többségből győztes többség lehet április 12-én

Orbán Balázs szerint a kampány utolsó heteire fordulva egyre több adat és esemény mutat abba az irányba, hogy a Fidesz–KDNP megerősödve várhatja a választást. A politikus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elmúlt napok politikai fejleményeit összegezve azt írta:

Eddig mi voltunk a csendes többség, március 15-én mi lettünk a békés többség, április 12-én mi leszünk a győztes többség.”

Stabil előny, váratlan győzelmek

Orbán Balázs a XXI. Század Intézet friss kutatására hivatkozva azt írta, hogy egy hónappal a választás előtt a politikailag aktív szavazók körében

46 százalékon áll a Fidesz-KDNP, míg a Tisza Párt 41 százalékon, vagyis öt százalékpontos kormánypárti előny látszik.

A kampány erősödésével közben a bizonytalanok aránya is csökkent. A politikai igazgató külön is kiemelte a kazincbarcikai időközi választást, ahol a Fidesz-KDNP olyan városban tudott nyerni, amelyet korábban baloldali fellegvárként tartottak számon. Emellett a Mandiner által ismertetett választókerületi felmérésekre utalva arról is írt, hogy több fontos körzetben, köztük Gyöngyös térségében, Vác környékén és a Körmend-Vasvár körzetben is kormánypárti előny mérhető.