95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Orbán Balázs: A békés többségből győztes többség lehet április 12-én

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A Békemenet után új szakaszba lépett a kampány, és a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kormánypártok mögött álló társadalmi többség egyre határozottabban mutatja meg az erejét. Orbán Balázs úgy látja: a friss kutatások, az időközi választási eredmények és a március 15-i mozgósítás is azt jelzi, hogy a békés többségből győztes többség lehet.
Orbán Balázs szerint a kampány utolsó heteire fordulva egyre több adat és esemény mutat abba az irányba, hogy a Fidesz–KDNP megerősödve várhatja a választást. A politikus a  közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elmúlt napok politikai fejleményeit összegezve azt írta: 

Orbán Balázs: a csendes többségnek jó esélye van megnyerni a választást (Forrás: MTI)

Eddig mi voltunk a csendes többség, március 15-én mi lettünk a békés többség, április 12-én mi leszünk a győztes többség.” 

Stabil előny, váratlan győzelmek

Orbán Balázs a XXI. Század Intézet friss kutatására hivatkozva azt írta, hogy egy hónappal a választás előtt a politikailag aktív szavazók körében 

46 százalékon áll a Fidesz-KDNP, míg a Tisza Párt 41 százalékon, vagyis öt százalékpontos kormánypárti előny látszik.

 A kampány erősödésével közben a bizonytalanok aránya is csökkent. A politikai igazgató külön is kiemelte a kazincbarcikai időközi választást, ahol a Fidesz-KDNP olyan városban tudott nyerni, amelyet korábban baloldali fellegvárként tartottak számon. Emellett a Mandiner által ismertetett választókerületi felmérésekre utalva arról is írt, hogy több fontos körzetben, köztük Gyöngyös térségében, Vác környékén és a Körmend-Vasvár körzetben is kormánypárti előny mérhető.

Ukrajna, zsarolás, válaszlépések

Orbán Balázs gondolatainak másik központi eleme az ukrán-magyar konfliktus volt. Szerinte Kijev politikai okokból tartja fenn a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és hiába küldött a magyar kormány vizsgálóbizottságot az olajszállítás újraindítása érdekében, az ukrán fél nem volt hajlandó tárgyalni. A kormány ezért leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást, blokkolja a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, és az olajszállítás helyreállításáig nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket. 

Orbán Balázs azt is hangsúlyozta, hogy a magyar társadalom nagy része elutasítja az ukrán elnök fenyegető kijelentéseit, miközben a kormány a magyar emberek védelmében bevezeti a védett üzemanyagárat.

Orbán Balázs szerint a miniszterelnök világosan kijelölte az irányt a beszédében (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)

Békemenet, mozgósítás, választási tét

A politikus értékelése szerint a március 15-i Békemenet világosan megmutatta a nemzeti oldal erejét: 

A rendezvényen 180 ezren vettek részt, és ezzel az eddigi legnagyobb Békemenet valósult meg, miközben szerinte az ellenzéki oldal mozgósítási képessége elérte a plafonját.

Arra is kitért, hogy a választás tétje a béke és a magyar szuverenitás megőrzése. Szerinte Orbán Viktor beszéde egyértelműen kijelölte az előttük álló feladatot: nem egyszerű győzelemre, hanem minden korábbinál erősebb felhatalmazásra van szükség. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy a következő hetekben az utcán és az online térben is folytatni kell a mozgósítást, mert április 12-én dől el, hogy a békés többség valóban győztes többséggé válik-e.

