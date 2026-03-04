Orbán Balázs: A grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem

A választási kampányhoz kapcsolódó előrejelzések és statisztikák kapcsán szólalt meg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A politikus a közösségi oldalán arról írt, hogy egyes fogadóoldalakon már a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni, és a Tisza Párt támogatói ezekkel az adatokkal próbálják erősíteni saját narratívájukat.

Orbán Balázs (Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A megbízhatatlan felmérésekről írt Orbán Balázs

Orbán Balázs elmondása alapján a fogadási oldalon

egyetlen profilról mintegy 70 millió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök.

A politikus szerint azonban az ilyen grafikonok és statisztikák nem tükrözik a valós politikai helyzetet. Orbán Balázs példaként a lengyel elnökválasztást említette, ahol

a fogadási adatok alapján sokan más eredményt vártak, végül azonban a konzervatív Karol Nawrocki nyerte a választást.

Orbán Balázs szerint mindez jól mutatja, hogy a kampányban megjelenő