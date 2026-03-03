Orbán Balázs: Ha Magyar Péter nem lép, az beismerés

A politikus szerint Ukrajna azért tartja zárva a Barátság kőolajvezeték vezetéket, hogy az energiaárak emelkedjenek, és ezzel politikai nyomást gyakoroljanak Magyarországra.

Magyar Péter ne hadováljon, hanem szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket. Pont.”

– jelentette ki Orbán Balázs, hozzátéve, hogyha ez nem történik meg, az azt jelenti, hogy Magyar Péter nem a magyar emberek oldalán áll.