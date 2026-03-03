Orbán Balázs: Ha Magyar Péter nem lép, az beismerés

Hírlevél
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter terel és mentegetőzik, miközben az olajvezeték elzárása politikai érdekeket szolgál. Orbán Balázs úgy véli: ha az ellenzéki vezető nem szólítja fel Ukrajnát a vezeték újraindítására, azzal is állást foglal.
Orbán BalázsVálasztás 2026Barátság kőolajvezetékUkrajnaMagyar Péter

Orbán Balázs közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert és azt állította: az ellenzéki politikus nem a magyar érdekeket képviseli a kialakult helyzetben.

Orbán Balázs
Orbán Balázs felszólította Magyar Pétert, hogy szólítsa fel az ukrán vezetést a szállítás újraindítására. (Fotó: Markovics Gábor)

„Ne hadováljon, hanem lépjen”

Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Szokásos: Magyar Péter terel, színészkedik, magát mentegeti.”

Amit Magyar Péterék tesznek, az a nemzeti érdek elárulása!

A politikus szerint Ukrajna azért tartja zárva a Barátság kőolajvezeték vezetéket, hogy az energiaárak emelkedjenek, és ezzel politikai nyomást gyakoroljanak Magyarországra.

Magyar Péter ne hadováljon, hanem szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket. Pont.”

– jelentette ki Orbán Balázs, hozzátéve, hogyha ez nem történik meg, az azt jelenti, hogy Magyar Péter nem a magyar emberek oldalán áll.

