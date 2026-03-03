Orbán Balázs: Ha Magyar Péter nem lép, az beismerés

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter terel és mentegetőzik, miközben az olajvezeték elzárása politikai érdekeket szolgál. Orbán Balázs úgy véli: ha az ellenzéki vezető nem szólítja fel Ukrajnát a vezeték újraindítására, azzal is állást foglal.
Orbán Balázs közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert és azt állította: az ellenzéki politikus nem a magyar érdekeket képviseli a kialakult helyzetben.
„Ne hadováljon, hanem lépjen”
Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott:
Szokásos: Magyar Péter terel, színészkedik, magát mentegeti.”
A politikus szerint Ukrajna azért tartja zárva a Barátság kőolajvezeték vezetéket, hogy az energiaárak emelkedjenek, és ezzel politikai nyomást gyakoroljanak Magyarországra.
Magyar Péter ne hadováljon, hanem szólítsa fel az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket. Pont.”
– jelentette ki Orbán Balázs, hozzátéve, hogyha ez nem történik meg, az azt jelenti, hogy Magyar Péter nem a magyar emberek oldalán áll.
