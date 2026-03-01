Orbán Balázs: Háború és ukrán olajblokád árnyékában indult a kampány első hete

Orbán Balázs közösségi oldalán értékelte a kampány első hetét. A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta: a háború és az ukrán olajblokád olyan nemzetközi környezetet teremtett, amely alapvetően meghatározza a választási küzdelmet.

Orbán Balázs Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Balázs közlése szerint a Fidesz a kampány első napján elsőként gyűjtötte össze a szükséges ajánlásokat, és 196 ezer ajánlásnyi ívet adott le. A bejegyzés szerint ez 85 ezerrel több, mint amennyit a Tisza Párt adott le.

A politikus azt írta: a Fidesz országszerte fórumokat tart, és a választók aktivitása azt mutatja, hogy a háború kérdésében a kormány álláspontját támogatják. Orbán Balázs a Századvég kutatására hivatkozva azt írta:

a magyarok többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy politikai okokból akadályozzák a vezeték újraindítását.

Hangsúlyozta, hogy a közel-keleti háború miatt jelentős energiaár-emelkedés fenyeget, ami különösen érzékenyen érintheti Európát. A konfliktus azután eszkalálódott, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra, amelyben az Egyesült Államok is részt vett. A történtekre reagálva Orbán Viktor bejelentette:

megemelték a terrorfenyegetettség Magyarországon érvényes készültségi szintjét.

A Nézőpont Intézet adatai alapján – a bejegyzés szerint – a Fidesz több százalékpontos előnyben van a Tisza Párttal szemben.

A politikus beszámolt egy budapesti incidensről is, amely során egy férfi Fidesz-plakátokat rongált meg, majd tettlegességig fajult a vita. Emellett szó esett arról is, hogy a Meta több vidéki hírportál Facebook-oldalát elérhetetlenné tette. Orbán Balázs szerint a következő hetek tétje az, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból, és megőrzi-e energiabiztonságát. Bejegyzését azzal zárta: