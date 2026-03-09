Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg azt a mára klasszikussá vált felvétel alapján döntött a bíróság a Ripost javára.

Orbán Balázs: Jogerős, hogy van Tisza-adó! Fotó: Képernyőkép

Az ítélet indoklása szerint Tarr Zoltán nyilatkozata – amelyben azt mondta, hogy az adóemelés ügyében „nem mondhatják el az igazat” – elegendő ténybeli alapot ad annak a következtetésnek a levonására, hogy a Tisza Párt hivatalos programján túl léteznek a párton belül az szja emelésére és a progresszív adó bevezetésére vonatkozó programok, programtervek.

A bíróság kimondta azt is, hogy az erről szóló állítás politikai vitában megfogalmazott vélemény, amelyet a véleménynyilvánítás szabadsága véd – még akkor is, ha a felperes ezt sérelmesnek vagy politikailag hátrányosnak tartja”

– idézte Orbán Balázs.