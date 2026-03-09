Hírlevél
Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Jogerős, hogy van Tisza-adó!

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen elutasította a Tisza Párt keresetét, így kimondta: hiteles és valósnak tekinthető, ezért szabadon terjeszthető a párt kiszivárgott, adóemeléseket és megszorításokat tartalmazó adóterve – számolt be Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg

Orbán Balázs: Jogerős, hogy van Tisza-adó!
Orbán Balázs: Jogerős, hogy van Tisza-adó! Fotó: Képernyőkép

Az ítélet indoklása szerint Tarr Zoltán nyilatkozata – amelyben azt mondta, hogy az adóemelés ügyében „nem mondhatják el az igazat” – elegendő ténybeli alapot ad annak a következtetésnek a levonására, hogy a Tisza Párt hivatalos programján túl léteznek a párton belül az szja emelésére és a progresszív adó bevezetésére vonatkozó programok, programtervek.

A bíróság kimondta azt is, hogy az erről szóló állítás politikai vitában megfogalmazott vélemény, amelyet a véleménynyilvánítás szabadsága véd – még akkor is, ha a felperes ezt sérelmesnek vagy politikailag hátrányosnak tartja”

 – idézte Orbán Balázs.

 

